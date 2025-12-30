Nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt tăng gần 14%

Trong tháng 12-2025, giá heo hơi nội địa có xu thế tăng so với tháng trước. Năm 2025, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt tăng cả về lượng và giá trị.

Chiều 30-12, Bộ Công thương đã công bố báo cáo tình hình xuất nhập khẩu và giá cả các mặt hàng nông - lâm - thủy sản trong tháng 12 và lũy kế năm 2025.

Theo báo cáo, trong tháng 12-2025, giá heo hơi tại thị trường nội địa có xu hướng tăng so với tháng 11-2025. Đồng thời, 11 tháng năm 2025, xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam giảm 3,9% về lượng, nhưng tăng 7,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, nhập khẩu thịt tăng 13,9% về lượng và tăng 13,8% về giá trị.

Bộ Công thương dẫn số liệu từ Cục Hải quan, trong 11 tháng năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 890.700 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, với trị giá 1,8 tỷ USD, tăng 13,9% về lượng và 13,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Ấn Độ tiếp tục là thị trường cung cấp lớn nhất, chiếm 18,88% tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu của Việt Nam. Lượng nhập khẩu từ thị trường này đạt 168.100 tấn, trị giá 601,76 triệu USD, giảm 4% về lượng, nhưng tăng 3,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Tiếp theo là các thị trường Nga, Brazil, Hoa Kỳ và Australia. Trong đó, nhập khẩu từ Nga tăng 70,1% về lượng và 72,3% về giá trị; nhập khẩu từ Brazil tăng 51,3% về lượng và 70,8% về giá trị.

Việt Nam còn nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ nhiều thị trường khác với trị giá dưới 95 triệu USD, như Ba Lan, Tây Ban Nha, Hồng Kông (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, New Zealand, Paraguay… với mức tăng trưởng không đồng đều giữa các thị trường.

Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương), trong tháng 12-2025, giá heo hơi trên cả nước dao động từ 55.000 - 71.000 đồng/kg. Cụ thể, khu vực miền Bắc phổ biến 56.000 - 71.000 đồng/kg, miền Trung và Tây Nguyên từ 55.000 - 70.000 đồng/kg; miền Nam từ 55.000 - 65.000 đồng/kg, đều tăng so với mặt bằng giá của tháng 11-2025.

PHÚC VĂN