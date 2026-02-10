Đảm bảo nguồn xăng dầu trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong việc cung cấp nhiên liệu xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, không để xảy ra gián đoạn dịp tết.

Trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: DMS

Ngày 10-2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) có văn bản gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, đề nghị phối hợp triển khai các giải pháp cung cấp nhiên liệu tại 2 trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, văn bản này được ban hành trên cơ sở đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam liên quan việc hướng dẫn các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km41+100 thuộc tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Trước đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có ý kiến trả lời văn bản của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai và hướng dẫn cụ thể đối với nội dung này.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nêu rõ, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu cùng các nghị định sửa đổi, bổ sung, Bộ Công thương không có thẩm quyền cấp hoặc gia hạn giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương về bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Công thương đã đề nghị Sở Công thương tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai chủ động phối hợp với các địa phương lân cận để tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ gần tuyến đường cao tốc.

Cùng với đó, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thông tin kịp thời về việc 2 cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ đang tạm dừng bán hàng, giúp phương tiện chủ động tiếp nhiên liệu; đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan đẩy nhanh giải quyết tranh chấp dân sự, tạo điều kiện để các cửa hàng sớm hoạt động trở lại.

PHÚC VĂN