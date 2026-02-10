Chợ hoa tết Bến Bình Đông: Cà pháo, cải kiểng hút khách

Thị trường hoa kiểng năm nay xuất hiện thêm nhiều loại cây “độc lạ” như cà pháo kiểng, ớt kiểng, cải kiểng… với mức giá chỉ vài chục đến vài trăm ngàn đồng.

Tại điểm tập kết hoa kiểng Bến Bình Đông (phường Phú Định, TPHCM), ngày 9-2, không khí mua bán đã bắt đầu sôi động khi các chuyến ghe từ miền Tây liên tục cập bến.

Ghe thuyền vận chuyển hoa kiểng tết từ miền Tây cập Bến Bình Đông (TPHCM). Ảnh: ĐÌNH DƯ

Gian hàng của anh Trần Gia Thuận (xã Phú Sơn, tỉnh Vĩnh Long) nổi bật với sự kết hợp giữa các loại hoa truyền thống và cây kiểng nông sản như cà pháo, ớt, cải bắp. Trong đó, cà pháo kiểng trĩu quả và ớt kiểng loại lớn có giá khoảng 150.000 đồng/cặp, loại nhỏ chỉ khoảng 30.000 đồng/cây. Các loại cải kiểng và hoa nhỏ dao động từ 20.000 – 80.000 đồng/chậu.

Nhà vườn sắp xếp hoa kiểng tại gian hàng được địa phương bố trí để bán. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Còn các loại hoa truyền thống, nhìn chung giá cả ổn định. Vạn thọ loại lớn khoảng 150.000 đồng/cặp, loại nhỏ bán lẻ từ 20.000 đồng/cây; hoa giấy Chợ Lách dao động 100.000 – 300.000 đồng, tùy kích cỡ và dáng thế.

Bên cạnh sắc vàng của mai, cúc, sự góp mặt của những loại "thực phẩm kiểng" như cà pháo, ớt, cải đã giúp chợ hoa thêm phong phú và sinh động. Anh Thuận cho biết, hàng hóa được chuyển lên thành phố từ vài ngày trước và tiếp tục bổ sung cho đến những ngày cận tết. Tiêu chí bán hàng năm nay là giữ mức giá sát nhất để khách dễ dàng chọn lựa.

Cà pháo kiểng góp mặt thị trường tết. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Lạ mắt với cải kiểng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Trong khi đó nhiều nhà vườn lớn tại Chợ Lách (Vĩnh Long) thực hiện khâu thăm dò thị trường trước, thay vì cung ứng ồ ạt. Anh Đoàn Gia, chủ vườn Mai bonsai cho biết, vườn có gần 1.000 gốc mai nhưng sẽ đưa lên từng đợt, tùy theo sức tiêu thụ. “Mặt bằng trưng bày có hạn nên tiêu thụ đến đâu sẽ chuyển hàng lên đến đó để đảm bảo chất lượng chăm sóc và hình thức trưng bày”, anh Gia nói.

Dòng Mai bonsai không thể thiếu trong dịp tết. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo anh Gia, trong khi phân khúc phổ thông có thể biến động, dòng Mai bonsai và sản phẩm chất lượng cao vẫn có lượng khách ổn định, nhất là các doanh nghiệp và khách hàng thân thiết. Dịp tết này, vườn dự kiến cung ứng khoảng 500 gốc mai thuộc phân khúc phổ thông và tầm trung, tập trung vào các dòng mai tứ quý và bonsai tạo dáng kỹ lưỡng nhằm tạo sự khác biệt.

Nhà vườn tập kết các loại cúc mâm xôi, vạn thọ, mào gà, ớt kiểng và nhiều loại cây cảnh khác, sẵn sàng phục vụ thị trường tết. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Chị Lê Thị Ngọc Huyền, một nhà vườn đến từ Chợ Lách cho biết, do thời tiết và lịch năm nhuận, việc chăm sóc hoa năm nay vất vả hơn nhưng nhà vườn vẫn cố gắng giữ giá ổn định. Năm nay gian hàng của chị cung cấp khoảng 600 – 700 chậu hoa, nhiều nhất là cúc mâm xôi. Giá cúc mâm xôi nhỏ và mào gà khoảng 150.000 đồng/cặp, vạn thọ và ớt kiểng khoảng 80.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi lớn khoảng 350.000 đồng/cặp.

Hoa vạn thọ

Hoa giấy

Anh Trần Minh Tiến, nhà vườn đến từ Chợ Lách cho biết, vừa đưa khoảng 300 gốc quất (tắc) lên bến, giá từ 1 - 2 triệu đồng/chậu phù hợp với không gian nhà phố và văn phòng. “Năm nay có tháng nhuận nên thời gian chăm sóc kéo dài, việc canh cho cây ra trái đúng ngày khá vất vả, nhưng nhà vườn vẫn giữ giá ở mức dễ tiếp cận để hy vọng sức mua tốt hơn”, anh Tiến nói.

Quất kiểng

Nhiều người dân TPHCM đã bắt đầu đi tham quan, chọn mua hoa từ sớm. Chị Nguyễn Thị Thu Trúc cho biết, dù lượng hoa năm nay có phần ít hơn so với năm trước, nhưng chủng loại đa dạng hơn nên khách hàng có nhiều lựa chọn.

Ngay khi hoa cập bến, bắt đầu đã có khách hàng tới mua sắm. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Nhìn chung, mặt bằng giá hoa tết năm nay ổn định, nhiều sản phẩm có mức giá phù hợp với túi tiền của người lao động. Sự đa dạng về chủng loại, từ hoa truyền thống, cây bonsai đến các loại cây kiểng độc đáo đang tạo sức hút cho thị trường.

ĐÌNH DƯ