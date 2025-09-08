Thế giới

Nhật Bản: LDP bắt đầu tiến trình chọn chủ tịch mới

Ngày 8-9, các chính trị gia cấp cao trong đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản bắt đầu các bước bầu lãnh đạo để kế nhiệm sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức Chủ tịch LDP.

Motegi.jpg
Ứng viên chủ tịch LDP, cựu Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi. Ảnh: KYODO

Ông Ishiba đã thông báo quyết định từ chức trong một cuộc họp báo được triệu tập vội vàng ngày 7-9, trước áp lực từ LDP yêu cầu ông từ chức để chịu trách nhiệm về kết quả ảm đạm trong cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7.

Theo Kyodo, trong bối cảnh LDP đang tìm cách xoay chuyển tình thế, cựu Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi (69 tuổi), dự định tổ chức họp báo công bố về kế hoạch tranh cử chủ tịch đảng.

Chánh Văn phòng nội các Yoshimasa Hayashi, người phát ngôn hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản và từng giữ chức Ngoại trưởng, cũng đang lên kế hoạch tranh cử lãnh đạo LDP. Đây sẽ là lần thứ ba, ông Hayashi (64 tuổi) ra tranh cử chức lãnh đạo LDP.

Hayashi.jpg
Chánh Văn phòng nội các Yoshimasa Hayashi xem xét ra tranh cử chủ tịch LDP. Ảnh: KYODO

Cả hai ứng cử viên nói trên đều từng tham gia tranh cử vào tháng 9-2024, năm ông Ishiba giành chiến thắng. Ông Hayashi đứng thứ tư trong số 9 ứng cử viên, trong khi ông Motegi đứng thứ 6.

Các nhân vật khác có khả năng tham gia tranh cử Chủ tịch LDP là: bà Sanae Takaichi, cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế, người thua ông Ishiba trong cuộc bầu cử vòng hai bầu lãnh đạo LDP kỳ trước. Bà là phụ tá thân cận của cố Thủ tướng Shinzo Abe, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về an ninh quốc gia; Ông Shinjiro Koizumi, Bộ trưởng Nông nghiệp và là con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi.

Hình thức và thời gian tiến hành bầu cử Chủ tịch LDP dự kiến ​​sẽ được quyết định sớm nhất vào ngày 9-9. Ban lãnh đạo hiện tại của LDP vẫn được giữ nguyên cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc.

HUY QUỐC

