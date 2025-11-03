Nhật Bản mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên

Theo Mainichi, ngày 3-11, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết Nhật Bản đã bày tỏ với Triều Tiên mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhằm giải quyết vấn đề công dân Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc cách đây hàng thập niên.

Phát biểu tại một cuộc họp ở Tokyo về vấn đề công dân bị bắt cóc, bà Sanae Takaichi khẳng định mong muốn trao đổi thẳng thắn với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và tìm kiếm kết quả cụ thể. Bà Sanae Takaichi tuyên bố sẽ làm mọi điều trong nhiệm kỳ để tạo bước đột phá và giải quyết vấn đề này.

Thủ tướng Sanae Takaichi. Ảnh: MAINICHI

Tuần trước, trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Sanae Takaichi và ông Donald Trump đã gặp thân nhân của các nạn nhân bị bắt cóc. Ông Donald Trump tái khẳng định cam kết của Washington trong việc giải quyết vấn đề.

Chính phủ Nhật Bản đã công bố 17 công dân bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970–1980 và nghi ngờ Bình Nhưỡng có liên quan nhiều trường hợp mất tích khác. 5 người trong số đó đã được hồi hương vào tháng 10-2002, sau cuộc hội đàm lịch sử giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và cựu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi tại Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, từ đó đến nay chưa có thêm tiến triển đáng kể nào.

Hiện Nhật Bản và Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao chính thức. Phía Triều Tiên khẳng định vấn đề bắt cóc đã được giải quyết xong.

PHƯƠNG NAM