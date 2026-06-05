Nhật - Mỹ lập đối tác 1 tỷ USD thúc đẩy các công nghệ ứng dụng AI

Ngày 4-6, Nhật Bản và Mỹ thông báo hai nước đã nhất trí thiết lập một mối quan hệ đối tác trị giá 1 tỷ USD nhằm thúc đẩy các công nghệ mới nổi dựa trên việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhật Bản sẽ trở thành đối tác nước ngoài đầu tiên trong dự án trí tuệ nhân tạo quốc gia lớn của Mỹ - Genesis Mission. Ảnh: do ChatGPT tạo và được hãng thông tấn UPI (Mỹ) sử dụng

Với việc Nhật Bản trở thành đối tác quốc tế đầu tiên trong Sứ mệnh Genesis (Genesis Mission) của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai nước sẽ đầu tư mỗi bên 500 triệu USD trong vòng 5 năm vào sáng kiến được thúc đẩy bởi AI này.

Theo thỏa thuận, các nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản, cùng các tổ chức nghiên cứu hàng đầu, sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực công nghệ tiên phong mới, như điện toán lượng tử và hệ thống phòng thí nghiệm tự vận hành.

Các dự án chung sẽ do các bộ khoa học và công nghiệp của Nhật Bản cùng Bộ Năng lượng Mỹ dẫn dắt. Phát biểu họp báo, Thứ trưởng phụ trách khoa học tại Bộ Năng lượng Mỹ Dario Gil khẳng định, hai nước sẽ “củng cố vị thế là những nhà lãnh đạo toàn cầu về công nghệ, định hình vai trò lãnh đạo công nghệ trong thế kỷ 21”.



Theo Japan Today, mối quan hệ đối tác này sẽ giúp Nhật Bản tiếp cận các nguồn lực khoa học và công nghệ dồi dào của Mỹ, kể cả các hệ thống siêu máy tính hiện đại nhất.

Trong bối cảnh cuộc chạy đua công nghệ ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc, tháng 11-2025, Tổng thống Donald Trump khởi động sứ mệnh quốc gia nhằm mục tiêu tăng gấp đôi năng suất khoa học của Mỹ trong 10 năm bằng cách sử dụng AI. Sứ mệnh này bao gồm 26 thử thách khoa học và công nghệ, gồm nhiều lĩnh vực, từ việc khám phá các thuật toán lượng tử AI và đảm bảo vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu đến việc khai thác các nguồn năng lượng chiến lược dưới lòng đất, bảo vệ vật liệu hạt nhân khỏi các mối đe dọa phổ biến vũ khí hạt nhân.

HẠNH CHI