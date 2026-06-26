Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động khu vực Đà Lạt

Sáng 26-6, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2026, với chủ đề “Tư vấn nghề nghiệp - Kết nối việc làm”.

Đông đảo người lao động tại khu vực Đà Lạt tham dự phiên giao dịch. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại phiên giao dịch, hơn 250 sinh viên, đoàn viên thanh niên, bộ đội xuất ngũ, người lao động chưa có việc làm hoặc có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, đã được tư vấn, tiếp cận thông tin, phỏng vấn và tuyển dụng việc làm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lĩnh vực du lịch, dịch vụ thu hút nhiều lao động ở mọi lứa tuổi tham gia tìm hiểu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, trước yêu cầu phát triển mới và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động, nhu cầu tìm kiếm việc làm ổn định của người lao động, đặc biệt là thanh niên, bộ đội xuất ngũ, sinh viên mới tốt nghiệp và lao động chuyển đổi nghề nghiệp, là vấn đề cần được quan tâm, hỗ trợ kịp thời.

Phiên giao dịch tạo điều kiện để người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng chính thống, đầy đủ và kịp thời, kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả tuyển dụng.

Đồng thời hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp, định hướng việc làm và học nghề cho người lao động, tăng cường sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong công tác đào tạo và sử dụng lao động…

ĐOÀN KIÊN