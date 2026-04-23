Sở VH-TT TPHCM nhắc nhở Jun Phạm vì ra mắt MV chưa phù hợp văn hóa Việt

Sau khi MV " Truth or Dare" của Jun Phạm ra mắt gây tranh cãi về một số hình ảnh "gợi ẩn ý tình dục", Sở VH-TT TPHCM vào cuộc thẩm định và cho biết đã nhắc nhở, yêu cầu khắc phục hạn chế đối với ca sĩ và ê kip thực hiện.

Ca sĩ Jun Phạm bị Sở VH-TT TPHCM nhắc nhở

Chiều 23-4, tại buổi họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội, đại diện Sở VH-TT TPHCM cho biết, ngày 20-4, sở đã làm việc với ê kíp sản xuất MV Truth or Dare.

Theo đó, từ quá trình thẩm định, quan điểm của sở là MV trên có một số yếu tố chưa phù hợp với chuẩn mực văn hóa Việt Nam, dễ gây liên tưởng đến những nội dung phản cảm.

Sở yêu cầu ca sĩ Jun Phạm, đạo diễn MV cùng ê kip sáng tạo nội dung nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế của MV, quá trình sáng tạo phải bảo đảm hài hòa các yếu tố thẩm mỹ, chủ đề tư tưởng, phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Nghệ sĩ phải luôn trau dồi năng lực chuyên môn để hướng đến xây dựng những tác phẩm nghệ thuật đúng đắn, có thẩm mỹ cao.

Bên cạnh đó, trong quá trình truyền đưa sản phẩm văn hóa trên không gian mạng, tất cả tổ chức, cá nhân (nghệ sĩ và ê kíp thực hiện MV) phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, thực hiện các quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số đã được pháp luật quy định và hướng dẫn của các cơ quan liên quan.

Sở VH-TT TPHCM cũng ghi nhận sự cầu thị và khắc phục kịp thời sau khi có dư luận trái chiều về MV trên, đồng thời đề nghị các bên liên quan cam kết tiếp tục xử lý triệt để, không tái diễn các vấn đề đã được cơ quan nhà nước chỉ rõ.

Trước đó, vào cuối tháng 3, ca sĩ Jun Phạm phát hành MV Truth or dare trên các trang mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, MV có nhiều cảnh quay sử dụng hình ảnh, vũ đạo gợi liên tưởng tình dục, khiêu khích bản năng thay vì mang tính nghệ thuật; không dán nhãn giới hạn độ tuổi người xem.

Sở VH-TT TPHCM sau đó vào cuộc, thẩm định, lấy ý kiến chuyên môn của hội đồng nghệ thuật, các cơ quan chức năng, chuyên gia. Tối 9-4, ê kip của Jun Phạm đã gỡ bỏ MV trên các nền tảng trực tuyến.

Hình ảnh trong MV "Truth or dare" của ca sĩ Jun Phạm

Cùng ngày, đại diện Sở VH-TT TPHCM cũng lên tiếng về việc rapper B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) gây ồn ào với câu rap "Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh" trên sóng livestream gần đây. Sở VH-TT TPHCM cho biết, đã nắm nội dung phản ánh và sẽ phối hợp các cơ quan liên quan xem xét cụ thể vụ việc. Về ứng xử với cộng đồng trong hoạt động nghệ thuật và trên không gian mạng, sở thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích văn nghệ sĩ lan tỏa hoạt động tích cực, đặc biệt thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

