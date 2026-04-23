TPHCM: Nhiều chương trình du lịch ưu đãi dịp lễ 30-4 và 1-5

Chiều 23-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ trì.

Thông tin về công tác chuẩn bị phục vụ cao điểm đợt lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế lao động (1-5), ông Trần Ngọc Đông Quân, Trưởng phòng Phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch TPHCM, cho biết, ngành du lịch thành phố đã triển khai đồng bộ các chương trình kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường kết nối hệ sinh thái dịch vụ du lịch.

Ông Trần Ngọc Đông Quân, Trưởng phòng Phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch TPHCM thông tin tại buổi họp báo

Các doanh nghiệp lữ hành đã chủ động đổi mới sản phẩm theo hướng chuyên đề, gia tăng trải nghiệm văn hóa - lịch sử. Nổi bật là các chùm tour “Biệt động Sài Gòn”, chương trình trải nghiệm thành phố bằng xe cổ (Retro Rides), “TPHCM tôi yêu” kết nối từ trung tâm TPHCM đến các vùng lân cận...

Các doanh nghiệp lữ hành triển khai nhiều gói kích cầu với mức ưu đãi đến 41%, giá chỉ từ 599.000 đồng.

Đối với thị trường khách quốc tế, các sản phẩm như Free Walking Tour, Retro Rides Saigon by Night, Chợ Lớn Night Tour, Underground Escape, City Tour Thành phố Hồ Chí Minh… tiếp tục được khai thác và nâng cao chất lượng phục vụ.

Cùng với đó là các sản phẩm mới như tham quan thành phố bằng trực thăng, kết hợp tour "Ngắm thành phố từ trên cao" bằng trực thăng và ngắm cảnh trên du thuyền 5 sao thành chuỗi trải nghiệm Thủy - Không, góp phần nâng tầm hình ảnh điểm đến đô thị hiện đại, năng động và khác biệt.

TPHCM khai thác tour "Ngắm thành phố từ trên cao" bằng trực thăng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ở lĩnh vực lưu trú, các cơ sở lưu trú du lịch, đặc biệt phân khúc 3–5 sao, đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, tập trung vào thị trường khách nội vùng thông qua các gói “Staycation” và “Book in Advance”. Mức giảm giá phổ biến từ 20-50% khi đặt trực tiếp qua kênh chính thức.

Thành phố cũng phối hợp triển khai chương trình “Travel Pass” với đối tác công nghệ thông qua gói ưu đãi trị giá 2,5 triệu đồng cho mỗi khách quốc tế đến thành phố, tích hợp dịch vụ di chuyển, ẩm thực và mua sắm, góp phần tạo trải nghiệm thuận tiện, liền mạch cho du khách.

Ngoài ra, Khu du lịch Suối Tiên đẩy mạnh các chương trình ưu đãi như tặng 10.000 phần gạo Lộc Vua Hùng cho du khách đến sớm trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 âm lịch (tức ngày 26-4-2026) và tặng 1.000 vé vào cổng miễn phí cho du khách mặc áo đỏ sao vàng đến sớm trong ngày 30-4-2026.

Công viên văn hóa Đầm Sen giảm 50% vé vào cổng hoặc vé trọn gói, miễn vé vào cổng cho tập thể ban ngành, đoàn thể các cơ quan MTTQ các phường trong thành phố, có nhu cầu viếng Đền Hùng.

Tại Địa đạo Củ Chi, sản phẩm như tour đêm chủ đề "Trăng chiến khu", vườn thú mini, hoạt động bắn súng thể thao và chương trình trải nghiệm văn hóa Khmer cũng được tổ chức trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Di tích lịch sử Dinh Độc Lập trưng bày bộ ảnh chuyên đề “Dinh Độc Lập – Dấu ấn ngày toàn thắng 30-4-1975”, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu tiêu biểu về các sự kiện lịch sử diễn ra tại Dinh Độc Lập trong ngày 30-4-1975.

