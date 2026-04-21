Nhiều công trình phục vụ thanh thiếu nhi xuống cấp

Ngày 21-4, đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn khảo sát đã làm việc tại các cơ sở y tế, văn hóa – thể thao trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây).

Đoàn khảo sát tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, trạm y tế phường Vũng Tàu; tiếp đó là Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu; Sân vận động Lam Sơn; Nhà thi đấu TDTT, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, trạm y tế xã Châu Đức.

Tại Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện đơn vị cho biết, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài sử dụng. Đáng chú ý, khu vực dạy năng khiếu thiếu nhi hiện không còn đảm bảo an toàn, buộc phải tạm dừng hoạt động gần 3 năm qua. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu học tập, sinh hoạt văn hóa, rèn luyện kỹ năng của thanh thiếu nhi địa phương.

Các mảng tường đổ sập tại khu vực dạy năng khiếu của Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất như sân bãi thể thao, trang thiết bị, hệ thống điện – nước đều đã cũ, xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động quy mô lớn. Đại diện đơn vị kiến nghị sớm đầu tư xây mới, cải tạo tổng thể công trình nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ.

Bức tường tại khu vực dạy năng khiếu hiện không còn đảm bảo an toàn

Sân vận động Lam Sơn xuống cấp cần được tu sửa

Qua khảo sát, đoàn cũng ghi nhận Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu hiện quản lý nhiều lĩnh vực từ văn hóa, thể thao đến môi trường, nhưng hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đồng chí Cao Thanh Bình phát biểu tại buổi khảo sát

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Cao Thanh Bình tiếp thu các kiến nghị, đồng thời đề nghị Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, lập phương án đầu tư xây mới các công trình xuống cấp, trước mắt ưu tiên các công trình phục vụ thanh thiếu nhi.

NGUYỄN NAM