Xe đậu tràn lan, gây mất an toàn và trật tự tại khu dân cư 6A, xã Bình Hưng

Thời gian gần đây, tình trạng xe ô tô, xe khách, xe tải đậu tràn lan tại các tuyến đường nội bộ số 11, 13, 14, 20 và 28 thuộc Khu dân cư 6A diễn ra ngày càng nghiêm trọng, gây bức xúc cho cư dân. Việc chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để đậu xe không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn giao thông và an ninh trật tự, đặc biệt vào buổi sáng và chiều tối – thời điểm người dân tập trung đi bộ, tập thể dục quanh công viên.

Tài xế đậu xe kín hai bên đường rồi vô tư mắc võng ngủ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo phản ánh của cư dân, vào mỗi buổi sáng, hàng chục phương tiện cá nhân, xe dịch vụ và xe tải hạng nhẹ đậu kín hai bên đường, thậm chí trên vỉa hè, chắn ngang lối đi bộ và khu vực giao lộ. Nhiều người đi bộ phải đi xuống lòng đường để di chuyển, rất dễ xảy ra va chạm với các phương tiện khác. Đặc biệt, khu vực xung quanh công viên trung tâm Khu dân cư 6A trở thành điểm đậu xe tự phát, khiến cảnh quan chung bị ảnh hưởng.

Không chỉ đậu xe sai quy định, một số tài xế còn mắc võng nằm ngủ ngay trên vỉa hè. Ảnh: QUỐC HÙNG

Không chỉ dừng lại ở việc đậu sai quy định, một số tài xế còn mắc võng nằm ngủ, cởi trần, ăn uống, hút thuốc, nói tục, gây ồn ào, thường xuyên cãi vã... Những hành vi này gây ảnh hưởng đến đời sống cư dân, nhất là trẻ em thường xuyên đi học hoặc vui chơi gần khu vực công viên. Người dân cho rằng đây là hành vi vi phạm trật tự đô thị và nếp sống văn minh, cần được xử lý nghiêm để giữ gìn môi trường sống trong lành, an toàn.

Nhiều người dân cho hay, tình trạng xe đậu dày đặc còn gây cản trở giao thông nội khu, nhất là vào giờ cao điểm khi phụ huynh đưa đón con đi học. Nhiều xe không thể quay đầu hoặc phải lùi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Một số xe còn đậu qua đêm, thậm chí nhiều ngày liền không di chuyển, chiếm dụng lòng đường, cản trở xe thu gom rác và xe cứu hộ khi cần thiết.

Hàng chục xe phủ bạt đậu cả ngày lẫn đêm gây cản trở giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Mặc dù cư dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền xã Bình Hưng, nhưng tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Một số tài xế tỏ thái độ bất hợp tác, thậm chí thách thức khi bị nhắc nhở. Việc thiếu lực lượng kiểm tra, xử lý thường xuyên khiến vi phạm có chiều hướng gia tăng.

Cư dân Khu dân cư 6A mong muốn duy trì một môi trường sống an toàn, trật tự và văn minh, đúng với quy hoạch của khu đô thị kiểu mẫu.

Từ thực tế trên, người dân kiến nghị UBND xã Bình Hưng và Công an xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đậu xe trái quy định, đặc biệt tại khu vực công viên, trường học và các tuyến đường nội bộ đông người qua lại. Đồng thời, kiến nghị Sở Xây dựng và chính quyền địa phương rà soát, lắp đặt biển cấm đậu xe tại các vị trí nguy hiểm, bổ sung camera giám sát tại khu vực công viên và tuyến đường chính để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm. Ban quản lý khu dân cư cần đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở cư dân và khách ra vào tuân thủ quy định về trật tự đô thị, không sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi đậu xe hay sinh hoạt cá nhân.

QUỐC HÙNG