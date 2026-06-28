Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh – sạch – đẹp

Sáng 28-6, phường Sài Gòn tổ chức lễ ra quân thực hiện Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh – sạch – đẹp”

Lễ ra quân thực hiện Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh – sạch – đẹp” tại phường Sài Gòn. Ảnh: THANH HIỀN

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, chỉnh trang mỹ quan đô thị và trồng thêm nhiều cây xanh tạo cảnh quan.

Bà Hoàng Thị Thu Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Thu Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, chia sẻ môi trường sống đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, từ lượng chất thải sinh hoạt gia tăng nhanh chóng cho đến áp lực về cảnh quan đô thị.

Để giải quyết tận gốc vấn đề này, bảo vệ môi trường không còn là câu chuyện mang tính thời điểm, mà đã trở thành trách nhiệm, là hành động thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức, mỗi gia đình và của từng người dân.

Người dân có thể mang các vật dụng cũ, các loại rác thải để trao đổi quà tặng tại chương trình. Ảnh: THANH HIỀN

Một trong những hoạt động của ngày hội là người dân có thể mang các vật dụng cũ, các loại rác thải để trao đổi quà tặng tại các gian hàng.

Đại diện ban tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MINH HẢI

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định cũng tổ chức Ngày hội “Xây dựng phường Gia Định văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh, sạch, đẹp”.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và 1 năm thành lập phường Gia Định.

Thông qua ngày hội, phường tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như: khám chữa bệnh miễn phí, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, chăm lo an sinh xã hội, phương tiện sinh kế, cây xanh, chậu hoa đến các hộ cận nghèo, khó khăn, neo đơn, yếu thế trên địa bàn.

THANH HIỀN-MINH HẢI