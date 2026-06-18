SCID và hệ thống Sense phát động trồng 3.000 cây xanh

Hệ thống Trung tâm thương mại Sense vừa khởi động chương trình cộng đồng “Đại sứ Sense xanh - Cùng Sense trồng tương lai xanh 2026” với mục tiêu trồng 3.000 cây xanh tại TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau.

Chương trình diễn ra đến giữa tháng 8-2026, với việc khuyến khích khách hàng tham gia các hoạt động mua sắm, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và đồng hành cùng chiến dịch trồng rừng trong thời gian tới.

Theo ban tổ chức, khách hàng có thể tham gia thông qua việc mua sắm tại hệ thống Trung tâm thương mại Sense ở TPHCM, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Đồng Tháp. Chương trình cũng áp dụng gộp hóa đơn mua sắm tại siêu thị Co.opmart nằm trong các Trung tâm thương mại Sense. Khi đăng ký trở thành “Đại sứ Sense xanh”, người tham gia có thể tiếp tục lan tỏa thông điệp sống xanh trên các nền tảng cộng đồng và tham gia hoạt động trồng cây dự kiến diễn ra vào tháng 10-2026.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, chương trình hướng đến việc tạo thêm cơ hội để khách hàng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua những hành động đơn giản trong đời sống hàng ngày. Mỗi lượt mua sắm hay chia sẻ thông điệp tích cực đều góp phần hình thành “Khu rừng Sense” trong tương lai.

LINH LAN