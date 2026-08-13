Trung bộ nắng nóng kéo dài đến ngày 18-8

Đợt nắng nóng tại Trung bộ dự báo kéo dài đến ngày 18-8, trong khi Nam bộ từ chiều và đêm 14-8 mưa rào và dông gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo đợt nắng nóng ở Bắc bộ kết thúc từ ngày 15-8, ở Trung bộ kéo dài đến ngày 18-8. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều 13-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật thông tin, một số khu vực ở Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ đã có mưa rào và dông cục bộ.

Trung tâm dự báo, chiều và đêm mai 14-8, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Còn theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, ngày 14 đến 15-8, buổi sáng tại Nam bộ có nắng; đến chiều và tối, mây đối lưu phát triển, gây mưa rào và dông tại khu vực các tỉnh miền Đông, TPHCM và đồng bằng sông Cửu Long.

Về diễn biến của nắng nóng, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trưa và chiều nay, 13-8, khu vực Bắc bộ, trừ Đông Bắc bộ, vẫn xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ đo vào lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, khu vực ven biển của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-38 độ C. Một số nơi có nhiệt độ cao hơn như: Quảng Ngãi 38,1 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,2 độ C. Độ ẩm lúc 13 giờ phổ biến 50-60%.

Cơ quan khí tượng dự báo ngày 14-8, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang vẫn còn nắng nóng, song cường độ giảm so với ngày 13-8. Nhiệt độ cao nhất phổ biến còn 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Trong khi khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung bộ vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ngày 15-8, vùng nắng nóng ở Trung bộ sẽ thu hẹp phạm vi, chỉ xảy ra từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng hiện nay ở Trung bộ có dấu hiệu kéo dài đến ngày 18-8.

PHÚC VĂN