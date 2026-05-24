Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Nhiều hoạt động tư vấn, trải nghiệm dành cho người dân

Sự kiện Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 thu hút hàng ngàn người dân được đo các chỉ số cơ thể cơ bản, nhận tư vấn cá thể hóa miễn phí từ các chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ đầu ngành; đồng thời tham gia nhiều hoạt động vận động cộng đồng và trải nghiệm tương tác thực tế.

Người dân được tư vấn kiến thức dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành

Sáng 24-5, tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất (TPHCM), Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp cùng Herbalife Việt Nam đã tổ chức “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” lần thứ 6 với mong muốn tạo ra không gian trải nghiệm thực tế, giúp người dân tiếp cận gần hơn với kiến thức dinh dưỡng và vận động khoa học.

Thầy thuốc Ưu tú, GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Chương trình Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 thu hút hàng ngàn người dân, chuyên gia y tế, huấn luyện viên dinh dưỡng… Tại đây, người dân được đo các chỉ số cơ thể cơ bản, nhận tư vấn cá thể hóa miễn phí từ các chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ đầu ngành; đồng thời tham gia nhiều hoạt động vận động cộng đồng và trải nghiệm tương tác thực tế.

Điểm nhấn của chương trình là phần thi của 20 đội chơi với các nội dung kiến thức dinh dưỡng và vận động tập thể, mang đến bầu không khí sôi động, góp phần lan tỏa thông điệp sống khỏe tới cộng đồng.

Các đội chơi vận động tập thể, lan tỏa thông điệp sống khỏe tới cộng đồng

Ông Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban tổ chức Chương trình, cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình có thể góp phần thúc đẩy thói quen ăn uống khoa học, vận động đều đặn và chủ động phòng bệnh trong cộng đồng. Khi người dân được trực tiếp gặp gỡ chuyên gia, lắng nghe tư vấn phù hợp với thể trạng và đời sống hằng ngày, những kiến thức về dinh dưỡng sẽ dễ đi vào từng gia đình hơn”.

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu

Đây là lần thứ 6, “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” được tổ chức và đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông. Nhiều người tham gia sau chương trình đã thay đổi chế độ ăn uống, tăng cường vận động và duy trì lối sống lành mạnh hơn. Đây cũng là dịp để mỗi cá nhân, mỗi gia đình cùng lan tỏa lối sống lành mạnh, chủ động chăm sóc sức khỏe và nhận nhiều phần quà thiết thực từ chương trình.

HỒ THU

