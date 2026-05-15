Phường Tân Định: Hơn 50 công trình chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

Ngày 15-5, phường Tân Định (TPHCM) tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, bà Nguyễn Đinh Minh Phương – Chủ tịch UB MTTQ phường phát động phong trào trồng mới cây xanh, cây bóng mát năm 2026, gắn với mục tiêu xây dựng phường Tân Định “Hiện đại – xanh – bền vững”, tiếp tục lan tỏa các mô hình “Tân Định – Ngôi nhà xanh thân thiện”, “Tân Định muôn sắc hoa”.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, trường học và 20 khu phố trên địa bàn phường đã đăng ký 50 công trình, mô hình, phần việc thiết thực, tiêu biểu như: ra quân bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông; chỉnh trang bia truyền thống; số hóa hồ sơ, dữ liệu; thực hiện mô hình “Bình dân học vụ số - Lan tỏa tri thức số”; chăm lo an sinh xã hội, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng hẻm xanh - sạch - đẹp - an toàn; triển khai hệ thống cảnh báo nhanh trực tuyến; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tranh bích họa tái hiện chợ truyền thống Tân Định xưa, triển lãm hình ảnh chào mừng; xây dựng thư viện xanh, vườn cây, vườn rau, mảng xanh trường học…

Đại biểu tham gia trồng cây xanh sau lễ phát động

Sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân địa phương tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên Trường THCS Trần Văn Ơn, Công viên Lê Văn Tám và Công viên Hoàng Sa – khu vực chùa Vạn Thọ.

Đại diện các cơ quan, đơn vị đăng ký các mô hình, hoạt động trong lễ phát động thi đua

* Cùng ngày, Đảng ủy phường Tân Định Họp mặt và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 đến 36 đảng viên từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo phường Tân Định trao Huy hiệu đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên

Biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã biểu dương 18 tập thể và 35 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026; công bố kết quả Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp phường năm 2026 với chủ đề “Son sắt niềm tin - Vững vàng lý tưởng”.

Các thí sinh đạt giải cao tại hội thi sẽ đại diện Đảng bộ phường tham gia tranh tài tại hội thi cấp Thành phố sắp tới.

MẠNH THẮNG