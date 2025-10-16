150 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Lâm Đồng

Ngày 16-10, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức hội nghị khảo sát, nắm tình hình hoạt động công tác hội năm 2025 và tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại Lâm Đồng.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Trưởng đoàn công tác, đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực của Tỉnh hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Lâm Đồng.

Đoàn công tác trao hỗ trợ sinh kế cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh Lâm Đồng

Theo Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, mặc dù còn không ít khó khăn nhưng Tỉnh hội Lâm Đồng hoạt động hiệu quả. Từ đầu năm 2025 đến nay, tổng số tiền và quà quy ra tiền mà Tỉnh hội Lâm Đồng đã vận động được là hơn 10,3 tỷ đồng, góp phần thiết thực chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm phát biểu tại buổi trao hỗ trợ

Dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng 50 suất quà, 4 suất sinh kế cho các nạn nhân chất độc da cam, tặng quà Trung tâm nuôi dạy nạn nhân chất độc da cam và Trẻ khuyết tật tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Tổng số quà và hỗ trợ sinh kế trị giá 150 triệu đồng.

ĐOÀN KIÊN