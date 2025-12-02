Nhiều hoạt động ý nghĩa tại sự kiện “Văn minh lúa nước Đồng bằng sông Cửu Long”

Từ ngày 3 đến 8-12, Không gian Thư viện số Nguyễn An Ninh phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức chuỗi sự kiện “Văn minh lúa nước Đồng bằng sông Cửu Long” tại Đường sách TPHCM và trực tuyến trên website thuviennguyenanninh.vn. Lễ khai mạc được diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 3-12 tại Đường sách TPHCM.

Chuỗi sự kiện “Văn minh lúa nước Đồng bằng sông Cửu Long” là hành trình đưa độc giả khám phá những nét văn hóa hấp dẫn và đặc sắc của mảnh đất và con người phương Nam. Với chủ đề chính về cây lúa và sự phát triển của nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trước thách thức của tự nhiên và một hành trình khởi nghiệp, phát triển nông nghiệp thuận thiên, mở ra nhiều cơ hội mới cho vựa lúa của cả nước.

Thông tin về sự kiện đang được đặt tại Đường sách TPHCM. Ảnh: BTC

Không chỉ tái hiện hành trình cây lúa từ quá khứ đến hiện tại, sự kiện còn là lời mời gọi thế hệ trẻ cùng tiếp lửa, cùng khai mở “hành trình khẩn hoang mới” bằng tri thức, công nghệ và sáng tạo để ĐBSCL tiếp tục là vựa lúa, vựa văn hóa và là niềm tự hào trong tương lai.

Công tác chuẩn bị cho sự kiện "Văn minh lúa nước ĐBSCL" gần như hoàn tất. Ảnh: BTC

Được thực hiện đồng thời trên hai nền tảng: trực tiếp tại Đường sách TPHCM và trực tuyến trên website thuviennguyenanninh.vn, chuỗi sự kiện “Văn minh lúa nước ĐBSCL” giới thiệu 2 hoạt động triển lãm, trưng bày “ĐBSCL - Tiềm năng, thách thức - phát triển” và “Dấu ấn nông nghiệp đất phương Nam từ truyền thống đến hiện đại”.

Những hình ảnh bình dị gắn liền với mảnh đất phương Nam được tái hiện tại Đường sách TPHCM. Ảnh: BTC

Tại đây, Ban tổ chức thực hiện trưng bày về nông cụ truyền thống và các công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp, các tài liệu khuyến nông (sách giấy, video…) trong canh tác nông nghiệp; các giống lúa gạo lai tạo và các sản phẩm gạo của các doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam; mô hình ghe xuồng ĐBSCL của làng nghề đóng ghe Long Hậu; tranh vẽ các loại chim phương Nam của họa sĩ Đào Văn Hoàng.

Chuỗi sự kiện "Văn minh lúa nước ĐBSCL" mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa. Ảnh: BTC

Cùng với đó, chuỗi sự kiện còn mang đến 6 cuộc trò chuyện chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nông học, nhà nghiên cứu và hoạt động trải nghiệm thực tế: “Văn minh sông nước ĐBSCL (lúc 9 giờ ngày 4-12); “Lúa mùa trong đời sống văn hóa cư dân ĐBSCL” (9 giờ ngày 5-12); “Lịch sử, sinh thái, sinh kế và văn hóa vùng châu thổ Cửu Long” (14 giờ ngày 5-12); “Bảo tồn và phát triển lúa Việt - hành trình đi đến thịnh vượng” (9 giờ ngày 6-12); “Nghĩa khí Nam Bộ qua tác phẩm Lục Vân Tiên” (9 giờ ngày 7-12).

Chuỗi sự kiện “Văn minh lúa nước ĐBSCL” là hoạt động mang tính xã hội hóa, lan tỏa thông điệp kết nối và chung sức từ doanh nghiệp, người nông dân, nhà khoa học, người nghiên cứu văn hóa, nông nghiệp… hay chính từ bạn đọc, những người yêu mến vùng đất ĐBSCL đều có thể chung tay bảo tồn và phát huy các giá trị từ văn hóa đến tinh thần của vùng đất. Đây là hoạt động tiếp nối các đợt hoạt động chủ đề trong năm 2025 của Không gian Thư viện số Nguyễn An Ninh như: Gốm Nam bộ - Dấu ấn trăm năm, Dung dăng dung dẻ - Thỏ thẻ chuyện tuổi thơ, triển lãm online về cuộc đời và hành trang của chí sĩ Nguyễn An Ninh…

QUỲNH YÊN