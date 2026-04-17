Nhiều khoảnh khắc đời thường giàu cảm xúc tại triển lãm ảnh “Giao điểm Việt Nam”

Các tác phẩm của ba nhiếp ảnh gia Pháp thu hút sự quan tâm của công chúng.

Theo đó, triển lãm quy tụ các tác phẩm của 3 nhiếp ảnh gia Daniel Roussel, Gilbert Bertrand và Lily Franey. Đây là 3 nhiếp ảnh gia đã có thời gian dài gắn bó, tìm hiểu và ghi lại nhiều lát cắt đời sống Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử khác nhau.

Tác phẩm Giao điểm Việt Nam 2 của Daniel Roussel.

Nổi bật trong triển lãm là loạt ảnh của Daniel Roussel, phóng viên thường trú của nhật báo L’Humanité, thực hiện trong giai đoạn 1980-1986. Các tác phẩm mang đến cái nhìn chân thực về đời sống thường nhật của người dân Việt Nam thời kỳ hậu chiến, thể hiện sự thấu hiểu và tình cảm sâu sắc của tác giả đối với đất nước và con người Việt Nam.

Bức ảnh đen trắng của Gilbert Bertrand.

Bên cạnh đó, bộ ảnh đen trắng của Gilbert Bertrand ghi lại trong những năm 1970-1975 cũng thu hút sự quan tâm. Những bức ảnh này trước đây chưa từng được công bố, nhưng được nhìn nhận như những tư liệu quý giá, góp phần phản ánh giai đoạn đặc biệt của lịch sử Việt Nam.

Trong khi đó các tác phẩm của Lily Franey được thực hiện trong các chuyến công tác tại Việt Nam. Qua lăng kính nhân văn, các bức ảnh khắc họa một đất nước đang hồi sinh sau chiến tranh, với những khoảnh khắc đời thường giàu cảm xúc và tràn đầy hy vọng.

Các đoàn viên tham quan, tìm hiểu các tác phẩm tại triển lãm.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, triển lãm góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật giữa hai quốc gia.

Khách quốc tế tìm hiểu một tác phẩm.

Theo ông Eric Soulier, Tham tán văn hóa Đại sứ quán Pháp, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, triển lãm là sự gặp gỡ của các góc nhìn và thời đại, tái hiện một Việt Nam trong chuyển động qua ống kính các nghệ sĩ Pháp, từ những năm tháng chiến tranh đến giai đoạn tái thiết và đổi mới.

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 17-5.

XUÂN QUỲNH