Nhiều nơi ở Nam bộ tiếp tục có mưa to

Chiều 6-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, ở khu vực miền Tây Nam bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 6-5 tại các trạm: Thới Bình (Cà Mau) 119,8mm, Tuyên Nhơn (Tây Ninh) 95mm, Quảng Khê (Lâm Đồng) 73,6mm…

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, tối và đêm nay, khu vực Nam bộ và Lâm Đồng tiếp tục mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Từ chiều 7-5 đến ngày 8-5 ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trên 100mm.

Trong khi đó, nền nhiệt ban ngày tại Nam bộ ở mức cao, phổ biến 33-35 độ C. Tình trạng này gây hiện tượng đối lưu nhiệt mạnh vào các buổi chiều. Khi kết hợp với nguồn ẩm từ gió Tây Nam, các đám mây dông phát triển nhanh, gây mưa rào và dông diện rộng.

Chiều 6-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Hagupit. Đây là cơn bão thứ 5 xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026.

Lúc 13 giờ chiều 6-5, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 8,4 độ vĩ Bắc - 147,3 độ kinh Đông, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Hiện, bão Hagupit còn cách Philippines gần 2.000km về phía Đông.

Ảnh vệ tinh bão Hagupit chiều 6-5. Ảnh: TTDBKTTVQG

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong 24 giờ tới, bão Hagupit sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5-10km/giờ, sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

"Khả năng bão Hagupit vượt qua Philippines để di chuyển vào Biển Đông là không cao. Nguyên nhân là do lúc này trong Biển Đông đang tồn tại một lưỡi áp cao cận nhiệt đới trên độ cao 5.000m. Chính lưỡi áp cao cận nhiệt đới này sẽ ngăn cản không cho bão Hagupit vượt qua Philippines di chuyển vào Biển Đông", chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định.

PHÚC VĂN