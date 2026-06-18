Nhiều ưu đãi khi mua thực phẩm, đồ uống dịp World Cup 2026

Từ ngày 12 đến 26-6, Co.op Online tổ chức chương trình “Đồng hành World Cup - Rinh dù cực xinh”. Theo đó, 40 khách hàng có tổng giá trị mua sắm tích lũy cao nhất trên nền tảng Co.op Online sẽ nhận được 1 chiếc dù phiên bản hưởng ứng World Cup 2026. Chương trình áp dụng với các đơn hàng từ 400.000 đồng trở lên và đã hoàn tất giao hàng trước ngày 27-6.

Ngoài tặng quà, Co.op Online cũng giới thiệu nhiều combo thực phẩm, đồ ăn nhẹ và thức uống phục vụ nhu cầu theo dõi các trận đấu World Cup trong tháng 6 và tháng 7. Nhiều sản phẩm được giảm giá đáng kể như combo snack khoai tây Pringles 102g và đậu phộng muối Tài Tài 350g còn 65.700 đồng, giảm gần 40%; combo đậu phộng nước cốt dừa Tài Tài và bia Sài Gòn Chill còn 46.700 đồng; combo snack Orion O’star kim chi và cá tẩm vị mực cay còn 18.200 đồng, giảm một nửa so với giá thông thường... Ngoài ra, một số sản phẩm nước giải khát và nước tăng lực cũng được đưa vào chương trình ưu đãi nhằm phục vụ nhu cầu xem bóng đá vào buổi tối.

Theo đại diện Co.op Online, các chương trình được triển khai xuyên suốt mùa World Cup (đến hết ngày 20-7) nhằm tạo thêm lựa chọn mua sắm tiết kiệm cho người tiêu dùng. Khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến và nhận hàng tại nhà thông qua nền tảng Co.op Online.

PHƯƠNG NHI