Đồng Nai: Truy tố hung thủ giết 3 người tại đại lý nông sản

Từ cuộc mua bán súng trái phép trên mạng xã hội, kẻ sát nhân đã lạnh lùng chuẩn bị kế hoạch giết người, cướp tài sản đến từng chi tiết, gây ra vụ án rúng động tại xã Đắk Nhau (Đồng Nai) khiến 3 người trong một gia đình tử vong .

Bị can Lê Sỹ Tùng lúc bị bắt

Ngày 15-12, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Sỹ Tùng (sinh năm 1992, quê Thanh Hóa, ngụ khu phố 8, phường Phước Bình) về hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng gồm: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, Lê Sỹ Tùng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, sống buông thả và có niềm đam mê lệch lạc với súng săn. Khoảng giữa tháng 5-2025, Tùng lên mạng xã hội tìm mua “hàng khói thể thao” – cách gọi lóng của súng săn bắn đạn nổ. Từ đây, đường dây mua bán vũ khí quân dụng trái phép được hình thành với sự tham gia của Phạm Quang Huy, Lưu Minh Tiến và Nguyễn Văn Việt.

Bị can Lê Sỹ Tùng lúc bị bắt

Qua môi giới của Huy, Tùng đã mua một khẩu súng Ruger bắn đạn nổ cùng 750 viên đạn với tổng số tiền hàng chục triệu đồng. Việc giao dịch công khai, trót lọt, cho thấy sự lỏng lẻo, tinh vi của hoạt động mua bán vũ khí trái phép trên không gian mạng. Sau thương vụ này, Huy hưởng lợi gần 1,5 triệu đồng, còn Tiến và Việt tiếp tục tham gia vào việc tàng trữ, mua bán các loại súng khác.

Có trong tay vũ khí quân dụng, lại rơi vào trạng thái bế tắc, chán chường vì cuộc sống khó khăn, giữa tháng 6-2025, Lê Sỹ Tùng nảy sinh ý định cực đoan: tìm nhà người dân giàu có để “giết người, cướp tài sản”. Tùng chuẩn bị kế hoạch một cách có chủ ý, tỉ mỉ đến rợn người. Hắn lên mạng đặt mua hàng loạt công cụ gây án như máy cắt sắt, đèn pin gắn súng, găng tay, khăn trùm đầu, pháo khói, tóc giả, dây dù, dụng cụ tháo lắp súng…

Hiện trường vụ án mạng

Khoảng giữa tháng 7-2025, trong một lần chạy xe ngang qua cơ sở thu mua nông sản “Thiên Hạnh” của ông Đỗ Duy Thiên (sinh năm 1978) tại thôn 6, xã Đắk Nhau, Tùng nhận thấy đây là ngôi nhà khá giả, nằm ở khu vực thưa dân, ít người qua lại. Qua nhiều lần quan sát, theo dõi, Tùng nắm rõ giờ giấc sinh hoạt của gia đình và cho rằng có thể dễ dàng ra tay.

Chiều 1-10, Tùng bắt đầu hành trình gây án được tính toán nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Hắn gửi xe, gửi đồ, di chuyển qua nhiều phương tiện, liên tục thay đổi trang phục, đội tóc giả, đổi lộ trình từ Đồng Nai đến khu vực Đà Lạt rồi quay ngược về, tiếp tục vòng vèo qua TPHCM trước khi trở lại khu vực xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường vụ án

Trưa 2-10, Tùng tiếp cận hiện trường. Hắn cải trang, mang theo ba lô chứa đầy công cụ, vào vườn điều gần nhà nạn nhân để lắp súng, kiểm tra trang bị, chờ thời cơ. Đến khoảng 18 giờ, Tùng tiếp cận trụ điện, thử ngắt cầu dao. Khi thấy gia đình ông Thiên đang dùng bữa tối trước hiên nhà, trong đó có cả cháu bé Đỗ Tiến Thành (sinh năm 2014), Tùng chọn vị trí bắn cách khoảng 35m.

Những phát súng lạnh lùng đã cướp đi sinh mạng của ông Đỗ Duy Thiên và cháu nhỏ. Chưa dừng lại, Tùng bắn hỏng camera, xông vào nhà phá két sắt. Khi bà Chu Hồng Hạnh (sinh năm 1977, vợ ông Thiên) hoảng loạn bỏ chạy, Tùng truy đuổi và bắn chết nạn nhân. Quay lại, thấy ông Thiên vẫn còn thoi thóp, Tùng tiếp tục nổ súng lần nữa.

Công cụ gây án của bị can Lê Sỹ Tùng

Sau khi sát hại 3 người, Tùng lấy đi 52 triệu đồng trong két sắt rồi nhanh chóng thu dọn hiện trường, lẩn trốn qua nhiều vườn cây, vứt bỏ đồ đạc, thay quần áo nhằm xóa dấu vết. Tuy nhiên, đến chiều 5-10, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Lê Sỹ Tùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các bị can liên quan gồm Lưu Minh Tiến, Nguyễn Văn Việt và Phạm Quang Huy cũng thừa nhận hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tin liên quan Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vụ 3 người tử vong tại đại lý nông sản

BÙI LIÊM