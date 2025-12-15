Giết người trong cuộc nhậu, lãnh án 16 năm tù

Ngày 15-12, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo về các tội danh giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo trong vụ án gồm Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 2002), Lâm Phước Đạt (sinh năm 2000), Dương Minh Khoa (sinh năm 1995) và Võ Văn Bình (sinh năm 1986) cùng ngụ tại TP Cần Thơ.

Theo cáo trạng, chiều tối 8-12-2024, nhóm gồm Mạnh, Đạt, Bình và một số người khác tổ chức nhậu tại nhà một người bạn trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ. Trong quá trình uống rượu, giữa Bình và Châu Thanh Dân xảy ra cự cãi và thách thức nhau.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi Dân điều khiển xe rời đi, nhóm của Mạnh đã đuổi theo. Trong lúc rượt đuổi, các đối tượng sử dụng gạch, dao và hung khí nguy hiểm tấn công nhau giữa đường phố đông người qua lại. Đặc biệt, Mạnh đã dùng dao lê đâm hai nhát vào vùng lưng và hông trái của Dân, gây mất máu cấp.

Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Dân đã tử vong. Ngoài ra, trong quá trình xô xát, các đối tượng còn gây thương tích cho nhau, trong đó Đạt bị thương tích 2%, Mạnh bị thương tích 13%.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe người khác, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Trong đó, bị cáo Mạnh là người trực tiếp dùng hung khí nguy hiểm tấn công bị hại dẫn đến tử vong. Hành vi này mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mạnh 16 năm tù về tội “Giết người”, bị cáo Lâm Phước Đạt 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, bị cáo Dương Minh Khoa 2 năm tù và bị cáo Võ Văn Bình 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngoài ra, bị cáo Mạnh còn phải bồi thường thiệt hại về tính mạng cho các thừa kế và cấp dưỡng nuôi 3 người con của bị hại với số tiền hơn 1,88 tỷ đồng.

TUẤN QUANG