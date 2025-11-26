Trái ngược hoàn toàn với phiên trước chìm trong sắc đỏ, thị trường hôm nay bao phủ bởi sắc xanh và điểm xuyết sắc tím.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 26-11 bật tăng mạnh mẽ dù thanh khoản thấp do nhà đầu tư vẫn còn thận trọng. Dù vậy, tất cả các nhóm ngành đều bật tăng tích cực.

Nhóm cổ phiếu “hoa tiêu” là chứng khoán tăng mạnh: VIX tăng trần, SHS tăng 5,34%, MBS tăng 3,52%, SSI tăng 3,5%, VND tăng 3,3%, VCI tăng 3,3%, HCM tăng 2.48%, TCX tăng 1,97%...

Nhóm “cổ phiếu vua” cũng tăng tích cực góp phần kéo VN-Index tăng mạnh: EIB tăng 5,46%, VPB tăng 2,84%, TPB tăng 2,65%, SHB tăng 1,83%, MBB tăng 1,77%, HDB tăng 1,57%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng nghiêng về sắc xanh, nhiều cổ phiếu tăng trên 3%: CEO tăng 4,05%, DXG tăng 4,08%, PDR tăng 3,67%, DIG tăng 3,49%, HDC tăng 3,36%, NLG tăng 3,29%...

Nhóm cổ phiếu công nghiệp, dầu khí, tiêu dùng cũng tăng khỏe, trong đó, bộ 3 cổ phiếu họ GELEX tăng trần: GEX, GEE và VSC. Ngoài ra, MSN tăng 2,08%, DBC tăng 2,45%, ANV tăng 2,92%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 20 điểm (1,2%) lên 1.680,36 điểm với đến 243 mã tăng, 79 mã giảm và 48 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 4,61 điểm (1,79%) lên 261,91 điểm với 99 mã tăng, 37 mã giảm và 63 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ gần 24.900 tỷ đồng, giảm 2.100 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 26.000 tỷ đồng, giảm gần 3.000 tỷ đồng so với phiên trước.

Thêm điểm cộng là khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HOSE gần 623 tỷ đồng, cắt đứt chuỗi bán ròng trước đó. Top 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất thuộc nhóm cổ phiếu tài chính: SHB gần 182 tỷ đồng, VPB hơn 171 tỷ đồng và VIX gần 102 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN