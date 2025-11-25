Áp lực bán mạnh, thị trường chìm trong sắc đỏ

Dù VN-Index chỉ giảm hơn 7 điểm nhưng số cổ phiếu giảm chiếm áp đảo, hơn 3 lần số cổ phiếu tăng.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 25-11 đối diện áp lực bán mạnh của nhà đầu tư khiến VN-Index quay đầu giảm. Tuy nhiên, một số cổ phiếu trụ vẫn tăng điểm mạnh như VJC, GEE tăng trần, VPL tăng 3,6%, VIC tăng 3,5%, GEX tăng 3,8%... góp phần giúp VN-Index đỡ giảm sâu.

Trong khi đó, hầu hết các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) giảm mạnh: EIB tăng 4,97%, VPB giảm 2,76%, SSB giảm 1,72%, ABB giảm 3,4%, ACB giảm 1,63%, TCB giảm 1,47%; SSI giảm 4,51%, VIX giảm 2,76%, HCM giảm 1,77%, VND giảm 3,19%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng nghiêng về sắc đỏ: VRE giảm 3,05%, DXG giảm 2,9%, DIG giảm 3,14%, PDR giảm 2,24%, NLG giảm 2,37%, CEO giảm 2,52%...

Không chỉ các nhóm ngành chính, nhóm cổ phiếu công nghiệp, nguyên vật liệu, tiêu dùng cũng đồng loạt giảm. Trong đó, nhiều cổ phiếu giảm trên 2%: VGC giảm 3,76%, VSC giảm 2,7%, HAH giảm 2,27%; DGC giảm 2,08%, GVR giảm 2,17%, DBC giảm 2,57%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 7,62 điểm (0,46%) còn 1.660,36 điểm với 248 mã giảm, 75 mã tăng và 47 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 3,92 điểm (1,5%) còn 257,3 điểm với 94 mã giảm, 53 mã tăng và 54 mã đứng giá. Lực bán mạnh kéo thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 27.000 tỷ đồng, tăng 9.600 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 28.900 tỷ đồng.

Khối ngoại vẫn bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 357 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là SSI gần 193 tỷ đồng, VIC 136 tỷ đồng và VHM gần 124 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN