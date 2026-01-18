Văn hóa - Giải trí

Nhóm nhạc UPRIZE từ “Tân binh toàn năng” chính thức ra mắt thị trường nhạc Việt

Sau hành trình hơn 9 tháng, Chung kết chương trình “Tân binh toàn năng” khép lại và đánh dấu sự ra đời nhóm nhạc nam UPRIZE với 7 thành viên: Cường Bạch, Phúc Nguyên, Lâm Anh, Đức Duy, Wonbi, Duy Lân, Long Hoàng.

Ảnh chụp Màn hình 2026-01-18 lúc 09.37.43.png
Nhóm nhạc UPRIZE ra mắt

Từ 30 gương mặt ở “Giai đoạn sống còn”, trải qua những buổi sát hạch còn lại 11 tân binh thăng cấp cùng 5 đêm công diễn giao lưu quốc tế. Cuối cùng, 8 chàng trai được chọn đã có mặt tại đêm chung kết tối 17-1.

Tại sân khấu “Giao lưu quốc tế” cùng nhóm TEMPEST (Hàn Quốc), 8 tân binh mang đến tiết mục Temple bùng nổ, đạt 98,6% so với điểm cột mốc. Chung cuộc, đội hình chính thức của nhóm nhạc debut có 7 thành viên.

Ảnh chụp Màn hình 2026-01-18 lúc 09.37.23.png
Top 8 tân binh trình diễn tiết mục "Temple"
Ảnh chụp Màn hình 2026-01-18 lúc 09.38.42.png
Cường Bạch đoạt danh hiệu “Thần tượng quốc dân”

Với tên gọi “UPRIZE”, chơi chữ từ “Rise UP” mang tinh thần "vươn lên", nhóm nhạc là lời khẳng định về tinh thần chủ động viết nên con đường chính mình, không ngừng chinh phục những đỉnh cao mới.

UPRIZE xuất hiện vào thời điểm thị trường V-pop đang khao khát những mô hình nhóm nhạc thần tượng có cá tính riêng biệt nhưng vẫn đạt chuẩn mực chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn khu vực. Với sự bảo trợ từ các đối tác chiến lược và đội ngũ đào tạo hàng đầu, UPRIZE hứa hẹn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên đấu trường quốc tế.

