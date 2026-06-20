Nhộn nhịp du lịch hè

Thị trường du lịch hè 2026 đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Từ các bãi biển nổi tiếng, khu vui chơi giải trí đến những hành trình khám phá nội đô đều ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Du khách thưởng thức các tiết mục âm nhạc truyền thống trên tàu Saigon WaterGo. Ảnh: TOẢN KIM

“Nóng” du lịch gần

Những ngày cuối tuần, không khí du lịch tại TPHCM trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Từ sáng sớm, khu vực ga metro Bến Thành đã tấp nập người dân và du khách. Các gia đình có trẻ nhỏ, nhóm bạn trẻ và du khách từ các nơi nối nhau lên tàu để bắt đầu hành trình khám phá thành phố. Anh Nguyễn Văn Phương, ngụ phường Tân Thới Hiệp, chia sẻ gia đình vừa có chuyến vui chơi cuối tuần bằng phương tiện công cộng. Buổi sáng, cả nhà đi xe buýt đến ga metro, đón tàu tuyến Bến Thành - Suối Tiên. Chiều tối, gia đình tiếp tục sử dụng xe buýt để trở về nhà.

“Không phải lo tìm chỗ gửi xe hay kẹt xe, chi phí đi lại tiết kiệm hơn rất nhiều so với đi ô tô cá nhân. Xe buýt mới, sạch sẽ, đi lại rất thuận tiện nên cả nhà đều thích”, anh Nguyễn Văn Phương nói.

Ghi nhận tại Khu Du lịch văn hóa Suối Tiên, không khí hè đang diễn ra sôi động, nổi bật với Lễ hội Trái cây Nam bộ. Khu du lịch này cũng đưa vào khai thác hàng loạt sản phẩm mới như khu giải trí Mega Zone, đường trượt phao đa sắc, Thế giới tuổi thơ - Lâu đài Cát Tường, đường trượt đua thần tốc và đường trượt vô cực tại biển Tiên Đồng. Bên cạnh du lịch giải trí truyền thống, các sản phẩm trải nghiệm mới cũng đang tạo sức hút lớn. Một trong số đó là tour trực thăng ngắm thành phố từ trên cao. Đây là sản phẩm cao cấp được nhiều du khách lựa chọn để làm mới trải nghiệm du lịch hè.

Song song đó, các tuyến du lịch đường thủy tiếp tục thu hút khách. Từ bến Bạch Đằng, nhiều chuyến tàu đưa du khách ngược dòng sông Sài Gòn đến các làng nghề, vườn cây ăn trái, điểm du lịch sinh thái vùng ven tại Bình Dương; leo núi tại Khu di tích căn cứ núi Dinh, cách trung tâm Vũng Tàu khoảng 30km... Mới đây, tuyến tàu cao tốc từ Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội đi Côn Đảo đã được đưa vào khai thác. Với thời gian di chuyển khoảng 5 giờ 15 phút đến 5 giờ 30 phút, giá vé phổ thông từ 965.000 đồng đến 1,075 triệu đồng/lượt, tuyến vận tải này mang đến thêm lựa chọn thuận tiện cho du khách muốn khám phá Côn Đảo.

Không chỉ các điểm vui chơi nội đô, nhiều bãi biển trên cả nước cũng đang bước vào cao điểm đón khách. Tại Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng hay Vũng Tàu, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ven biển ghi nhận công suất phòng tăng mạnh vào cuối tuần. Trên các bãi tắm, từng tốp du khách tham gia các hoạt động thể thao biển và tận hưởng kỳ nghỉ hè sôi động.

Theo bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, mùa du lịch hè năm nay khởi động chậm hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh chi tiêu được tính toán kỹ hơn, nhiều du khách ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, tiết kiệm thời gian di chuyển nhưng vẫn mang lại nhiều trải nghiệm thực tế. Xu hướng này đang góp phần thúc đẩy các sản phẩm du lịch nội đô, du lịch đường thủy và các điểm vui chơi gần trung tâm phát triển mạnh trong mùa hè 2026.

Hàng không tăng khuyến mãi

Cùng với sự sôi động của thị trường, các hãng hàng không cũng đẩy mạnh nhiều chương trình kích cầu. Vietravel Airlines tăng tần suất trên các đường bay trọng điểm, với giá vé một chiều trên một số chặng nội địa từ 1,5-1,9 triệu đồng/người. Hãng cũng triển khai các chương trình “Săn vé 8K”, giảm 15% giá vé cuối tuần và ưu đãi trực tiếp 88.000 đồng trên các chặng bay nội địa.

Trong khi đó, Vietnam Airlines Group tăng mạnh tải cung ứng với khoảng 28.300 chuyến bay nội địa, tương đương gần 5,5 triệu ghế. Nguồn lực được tập trung cho các đường bay kết nối Hà Nội, TPHCM với các trung tâm du lịch biển đảo lớn trên cả nước. Hãng cũng triển khai nhiều chương trình kích cầu như “Thứ 5 rực rỡ” giảm 15% giá vé nội địa và chương trình “Chào hè” với vé một chiều từ 900.000 đồng/người trở lên.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết, hãng luôn nỗ lực xây dựng chính sách giá linh hoạt và triển khai nhiều chương trình ưu đãi để người dân có thêm cơ hội đi lại bằng máy bay phù hợp với khả năng chi trả. Song song đó, hãng tập trung tối đa vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa chi phí vận hành. Bằng việc tổ chức lịch bay hợp lý hơn, hãng cam kết nỗ lực điều hòa tải cung ứng nhằm mang lại mức giá vé ổn định, phù hợp nhất với điều kiện tài chính của hành khách trong mùa hè này.

Về Đồng Tháp những ngày hè này, du khách bị chinh phục bởi không gian xanh mát của những vườn chôm chôm, dâu, nho, sầu riêng hay những nông trại hiện đại. Không còn là những mảnh vườn chỉ thuần túy sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ dân đã mạnh dạn "thay áo mới", cải tạo vườn tược để làm du lịch. Ông Đoàn Văn Ngọc, chủ vườn chôm chôm Ngọc Hoa (xã Lai Vung) chia sẻ, việc cải tạo vườn già cỗi thành mô hình kiểu mẫu gắn với du lịch sinh thái đã mang lại nguồn thu nhập mới. Du khách đến đây không chỉ hái trái, mà còn được hòa mình vào không gian hoang sơ, bơi xuồng, chụp ảnh và thưởng thức món ăn dân dã, đậm chất miền Tây. Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp, việc đẩy mạnh du lịch nông nghiệp và xây dựng bản đồ số các điểm tham quan là hướng đi trọng tâm để nâng cao giá trị đặc sản địa phương. Tính đến tháng 6-2026, Đồng Tháp đón hơn 4,17 triệu lượt khách, mang lại doanh thu khoảng 2.140 tỷ đồng. NGỌC PHÚC - TÍN HUY

THI HỒNG