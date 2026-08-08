Nghề buồng phòng khách sạn: Thu nhập có thể 50 triệu đồng/tháng

Chia sẻ từ một số doanh nghiệp, có những vị trí buồng phòng tại khách sạn đạt mức thu nhập khoảng 50 triệu đồng/người/tháng.

Học viên Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist thực hành nghiệp vụ buồng phòng. Ảnh: STHC

Chiều tối 8-8, tại Renaissance Riverside Hotel Saigon (phường Sài Gòn, TPHCM), Liên chi hội Khách sạn Việt Nam (Hiệp hội Du lịch Việt Nam) tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực quản lý buồng phòng – Elevating Housekeeping Management for Future Success”, với sự tham dự của gần 100 nhà quản lý khách sạn, Trưởng bộ phận Buồng phòng, chuyên gia và đối tác trong ngành.

Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định bộ phận buồng phòng (Housekeeping) đang chuyển từ chức năng đảm bảo phòng sạch, đẹp, đúng tiêu chuẩn sang vai trò quan trọng trong nâng cao trải nghiệm khách hàng, kiểm soát chi phí, bảo vệ tài sản, tối ưu vận hành và thúc đẩy phát triển xanh.

Ông Nguyễn Quang, Phó Chủ tịch Liên chi hội Khách sạn Việt Nam, nhấn mạnh người quản lý buồng phòng hiện đại cần kết hợp chuyên môn với năng lực lãnh đạo, tư duy dịch vụ, quản lý dữ liệu và khả năng thích ứng. Xu hướng này mở ra cơ hội việc làm khi du lịch, lưu trú phục hồi, nhu cầu nhân lực Housekeeping tăng cao.

Các đại biểu tham dự hội thảo, ngày 8-8

Thông tin từ một số doanh nghiệp, tại các thành phố lớn, nhân viên buồng phòng mới vào nghề có mức lương cơ bản khoảng 10 triệu đồng/tháng, cộng phí dịch vụ và tiền tip, thu nhập có thể đạt 12-14 triệu đồng/tháng. Nhân viên có kinh nghiệm tại khách sạn 4-5 sao khoảng 18 triệu đồng/tháng.

Trong đó, Trưởng bộ phận Buồng phòng (Executive Housekeeper), vị trí quản lý toàn bộ hoạt động Housekeeping từ nhân sự, chất lượng dịch vụ, chi phí, vật tư đến hiệu quả vận hành, có thể nhận 30-50 triệu đồng/tháng tại một số khách sạn 5 sao quốc tế, tùy năng lực và quy mô.

Học viên Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist thực hành nghiệp vụ buồng phòng. Ảnh: STHC

Trong khi nhu cầu tuyển dụng tăng, ngành lưu trú vẫn thiếu nhân lực được đào tạo bài bản. Ngoại ngữ, kỹ năng dịch vụ và khả năng sử dụng hệ thống quản lý phòng (PMS) ngày càng quan trọng. Lộ trình nghề nghiệp cũng rộng hơn, từ nhân viên có thể lên giám sát, trợ lý trưởng bộ phận, trưởng bộ phận buồng phòng và quản lý khối lưu trú.

Về dài hạn, công nghệ, robot vệ sinh và các giải pháp vận hành xanh được dự báo ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, khả năng quan sát, xử lý tình huống và cá nhân hóa trải nghiệm khách vẫn là những giá trị khó thay thế của người làm Housekeeping.

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THI HỒNG