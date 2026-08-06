Sức hút du lịch biển giúp Việt Nam thăng hạng trong mắt khách châu Âu

Việt Nam vươn lên vị trí thứ tư trong danh sách điểm đến châu Á được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ hè năm 2026, tăng một bậc so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là kết quả từ dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú trên nền tảng Agoda trong quý 2-2026.

Du lịch biển là một trong những điểm mạnh thu hút khách châu Âu tới Việt Nam. Ảnh: THU HÀ

Việt Nam cũng nằm trong nhóm 3 điểm đến châu Á có tốc độ tăng trưởng mức độ quan tâm nhanh nhất từ thị trường châu Âu. Lượng tìm kiếm dành cho Việt Nam tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025, đứng sau Ấn Độ với mức tăng 14% và Hàn Quốc với 13%.

Xét theo thị trường nguồn, Đức vươn lên dẫn đầu về lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam, thay thế Pháp. Vương quốc Anh đứng thứ ba, Hà Lan thứ tư và Nga thứ năm. Một số thị trường ghi nhận mức tăng mạnh gồm Azerbaijan tăng 177%, Ba Lan tăng 66% và Thụy Điển tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Đà Nẵng và TPHCM tiếp tục là 2 điểm đến được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất, trong khi Nha Trang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượng tìm kiếm. Xu hướng này cho thấy khách châu Âu ngày càng ưa chuộng những điểm đến kết hợp giữa nghỉ dưỡng biển, khám phá văn hóa và trải nghiệm bản địa.

Với hơn 3.260km bờ biển, hệ thống đảo phong phú cùng các đô thị năng động và nhiều điểm đến giàu giá trị văn hóa, Việt Nam được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế để thu hút khách quốc tế trong mùa du lịch hè.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam nhận định, việc Việt Nam vươn lên vị trí thứ tư cho thấy sức hút ngày càng tăng đối với du khách châu Âu, cả từ các thị trường truyền thống và mới nổi.

Dữ liệu trên được tổng hợp từ các lượt tìm kiếm của du khách châu Âu từ ngày 1-4 đến 30-6, cho các kỳ lưu trú từ ngày 1-7 đến 31-8. Thái Lan tiếp tục dẫn đầu danh sách, tiếp theo là Indonesia và Nhật Bản. Malaysia đứng thứ năm.

VĨNH XUÂN