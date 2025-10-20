Nhộn nhịp mùa cây giống

Những ngày đầu tháng 10, các xã ở tỉnh Vĩnh Long bước vào mùa sản xuất và tiêu thụ cây giống. Khắp các tuyến đường liên xã từ Phú Phụng đến Vĩnh Thành, Chợ Lách, từng chiếc xe tải lớn nhỏ chở theo hàng chục ngàn cây giống đi khắp các tỉnh miền Tây và cả miền Đông, miền Trung, Tây Nguyên.

Giống mít nghệ Thanh Sơn do ông Sơn là tác giả được khách hàng yêu thích

Tấp nập mua bán

Giữa khoảng sân ngập sắc xanh của những khay cây con, ông Nguyễn Văn Bé Ba, chủ một cơ sở ươm giống hơn 20 năm ở xã Chợ Lách, tay thoăn thoắt cắt tỉa, vừa cười nói: “Mỗi tháng tôi xuất khoảng 7.000 cây, cao điểm có khi lên tới hơn 10.000 cây giống. Năm nay thị trường chuộng sầu riêng Ri6, mít ruột đỏ nên làm không kịp giao hàng”. Theo ông Bé Ba, trung bình mỗi cây giống bán ra có lời vài trăm đến vài ngàn đồng, song với số lượng hàng chục ngàn cây mỗi tháng, người làm nghề có thể thu về hàng chục triệu đồng. Mấy năm nay, nghề cây giống sống khỏe, nhiều hộ còn đầu tư mở rộng diện tích ươm để bắt kịp nhu cầu thị trường.

Không chỉ ở các vườn ươm lớn, tại các điểm thu gom, trung chuyển, không khí cũng rộn ràng không kém. Tại khu vực ngã ba Cái Mơn - trung tâm cây giống của xã Vĩnh Thành, người mua từ nhiều tỉnh đổ về chọn cây, thương lượng, ký hợp đồng. Chị Tăng Thị Cẩm Nhung (xã Chợ Lách) cho biết, nhiều khách hàng quan tâm đến các cây kiểng bonsai, cây ăn trái mini hay các giống ghép phong cách mới lạ. Họ đến trực tiếp xem, chọn cây, trả giá ngay tại vườn. Nhiều giao dịch diễn ra chỉ trong vài phút. Khung cảnh vườn ươm lúc nào cũng sôi động, vừa chăm sóc cây, vừa phục vụ khách.

Ông Nguyễn Văn Lâm, một thương lái đến từ An Giang, cho biết năm nào ông cũng xuống Chợ Lách để lấy hàng. Cây giống ở đây nổi tiếng lâu rồi, chất lượng đồng đều, tỷ lệ sống cao, bà con trồng lên ít bị hao hụt. Tôi lấy chủ yếu cây sầu riêng, bưởi da xanh và cam mật, mỗi chuyến cả ngàn cây. Có khi lấy xong chở thẳng ra miền Trung, ra tới đâu bán hết tới đó.

Theo thống kê, mỗi năm các xã Chợ Lách, Vĩnh Thành, Phú Phụng, Hưng Phú Trung cung ứng ra thị trường khoảng 20 triệu cây giống các loại. Các loại cây ăn trái chủ lực như sầu riêng, bưởi da xanh, mít, xoài, cam, quýt… là nhóm chiếm tỷ trọng lớn. Nhờ vậy, các địa phương này đã trở thành “trái tim” của ngành cây giống Vĩnh Long, góp phần cung cấp nguồn giống chất lượng cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhiều giống cây mới, lạ

Không dừng ở việc nhân giống truyền thống, những năm gần đây, người dân thuộc trung tâm cây giống hoa kiểng của tỉnh Vĩnh Long (gồm các xã: Chợ Lách, Vĩnh Thành, Phú Phụng, Hưng Khánh Trung) đã mạnh dạn lai tạo, ghép giống mới, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để tạo ra những dòng cây có năng suất, chất lượng và khả năng thích nghi cao hơn.

Ông Nguyễn Thanh Sơn (chủ cơ sở sản xuất cây giống Thanh Sơn, xã Phú Phụng) là tác giả các loại giống như: mít nghệ Thanh Sơn trái to, năng suất tốt, cả múi và xơ đều có thể sấy đem đi đóng gói. Ngoài mít, còn có xoài Tài Lộc - do ông Sơn là tác giả. Giống xoài mới có đặc điểm vỏ vàng tươi, hạt lép, mùi thơm lạ và không bị ruồi vàng tấn công. Theo ông Sơn, xoài này vỏ dày, vận chuyển đi xa không bị hư hỏng, phù hợp cho xuất khẩu. Ngoài ra, tôi còn lai tạo nhãn Thanh Sơn - dày cơm, hạt lép, cho trái 2 vụ chính trong năm. Hiện được bán lẻ tại các điểm du lịch, được khách nước ngoài rất ưa chuộng”.

“Bây giờ khách hàng rất kỹ tính, họ không chỉ cần cây khỏe mà còn quan tâm đến đặc tính, năng suất, trái ngon. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên cập nhật giống mới, phối hợp với kỹ sư nông nghiệp để nghiên cứu nhân giống, lai tạo. Có giống phải mất cả năm mới ra được cây đạt chuẩn, nhưng bù lại bán rất chạy”, ông Sơn cho hay.

Tương tự, ông Nguyễn Thanh Phong (xã Phú Phụng) đã lai tạo được giống sầu riêng Tiểu Long. Giống này cơm vàng, hạt lép, thơm ngon không thua gì sầu riêng nhập ngoại. Bốn năm thử nghiệm, cây hợp đất, chịu hạn tốt, sắp tới nó sẽ trở thành giống chủ lực. Còn tại cơ sở sản xuất cây giống của ông Lê Văn Thảo (xã Vĩnh Thành), ông đã nhân giống mít ruột đỏ - giống mới có nguồn gốc Indonesia. “Mỗi năm tôi nhân khoảng 300.000 cây, sắp tới cung ứng sang Campuchia theo dự án trồng thử 10ha. Thành công, họ sẽ nhân rộng lên 800ha, khoảng 160 triệu cây”, ông Thảo nói và cho biết thêm tại các vườn ươm, kỹ thuật chiết ghép, xử lý rễ và kiểm soát sâu bệnh được thực hiện khá nghiêm ngặt. Cây giống trước khi xuất bán đều được phân loại, dán nhãn rõ ràng, ghi nguồn gốc, thời gian ghép - chiết và tên giống.

Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, cho biết: “Nghề cây giống không chỉ mang lại thu nhập cho người dân, mà còn là thương hiệu riêng của địa phương. Xã hiện tập trung hỗ trợ bà con nâng cao kỹ thuật ươm, ghép, khuyến khích sử dụng nguồn giống đầu dòng được công nhận. Chúng tôi cũng phối hợp với Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long trong việc kiểm tra, quản lý chất lượng giống để nâng cao uy tín làng nghề. Cây giống Chợ Lách không chỉ phục vụ trong nước mà còn xuất sang Campuchia. Do đó, chất lượng phải đặt lên hàng đầu”.

Theo Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long Lâm Văn Tân, thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản xuất cây giống, hoa kiểng bằng việc chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Ngoài ra, tập trung đưa các loại cây giống lên sàn thương mại điện tử để bán ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ đó, hướng đến phát triển bền vững ngành sản xuất cây giống truyền thống ở địa phương.

TÍN HUY