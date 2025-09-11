Nhộn nhịp thị trường bánh Trung thu

Thị trường bánh Trung thu năm nay không chỉ sôi động ở nhu cầu mua biếu tặng mà còn đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng. Sự phối hợp giữa cơ quan chức năng và hệ thống bán lẻ đã biến kênh phân phối hiện đại thành bộ phận “gác cửa” quan trọng, bảo đảm sản phẩm an toàn, giá ổn định đến tay người tiêu dùng.

Người tiêu dùng chọn mua bánh trung thu tại siêu thị Co.opmart

Đa dạng sản phẩm, phân khúc giá

Bước sang tháng 9, thị trường bánh Trung thu tại TPHCM trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi nhu cầu biếu tặng và sử dụng tăng cao. Trên nhiều tuyến đường lớn như Phạm Văn Đồng, Phan Đăng Lưu, Trường Chinh…, các quầy bánh dựng san sát, trưng bày sản phẩm từ phổ thông đến cao cấp.

So với năm ngoái, giá bánh Trung thu năm nay nhìn chung ổn định. Trên thị trường, các sản phẩm được chia thành nhiều phân khúc rõ rệt: hộp phổ thông chỉ hơn 200.000 đồng, trong khi những bộ quà biếu cao cấp có giá từ 1 triệu đồng đến vài triệu đồng/hộp. Điểm đáng chú ý là mẫu mã ngày càng được đầu tư công phu, nhiều thương hiệu tung ra hộp gỗ khắc hoa văn tinh xảo, hộp giấy mỹ thuật sang trọng hay hộp thiếc hiện đại kèm thêm trà, cà phê.

Bên cạnh các quầy bán truyền thống, hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại cũng trở thành điểm bán quan trọng, nơi người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy nhiều thương hiệu với mức giá niêm yết rõ ràng. Đơn cử là hệ thống các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… của Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).

Theo đó, giỏ bánh Trung thu năm nay tại Saigon Co.op quy tụ đầy đủ các thương hiệu lớn trên thị trường: Kinh Đô, Hữu Nghị, Bảo Minh, Đại Phát, Bibica, Orion Vina, Maison, Thiên Lương… Giá bán cũng đa dạng từ 38.500 đến 146.000 đồng/ bánh tùy loại nhân, trọng lượng và thương hiệu. Nếu mua theo hộp, mức giá phổ biến từ 285.000 đồng/hộp 4 bánh đến hơn 1 triệu đồng/hộp, kèm nhiều chương trình khuyến mãi và chiết khấu 16% cho khách hàng đặt số lượng lớn.

Ngoài ra, Saigon Co.op còn đầu tư phát triển dòng bánh mang nhãn riêng. Khác với xu hướng cầu kỳ, bánh Co.op tập trung vào thành phần lành mạnh, vị ngọt vừa phải và giá cả hợp lý. Bà Hồ Thị Hồng Đào, Giám đốc Marketing Saigon Co.op, cho biết, năm nay, Co.op Bakery (thương hiệu bánh tươi của Saigon Co.op) đã bắt tay cùng Savouré Saigon Signature Mooncake (Công ty CP Thực phẩm Sun Do) cho ra mắt hộp quà thiếc sang trọng gồm 4 bánh và 1 trà, giá niêm yết 316.000 đồng song được bán ưu đãi còn 285.000 đồng/hộp. Theo bà Hồ Thị Hồng Đào, thiết kế hiện đại, vị bánh ít ngọt cùng mức giá vừa túi tiền, hộp quà này đã nhanh chóng thu hút nhiều cơ quan, doanh nghiệp đặt hàng làm quà tặng, thu hút người tiêu dùng cá nhân.

Kiểm soát chất lượng

Sự sôi động của thị trường cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Bên cạnh sản phẩm chính hãng, trên mạng xã hội vẫn tràn ngập quảng cáo bánh “handmade”, “bánh nhà làm” với giá rẻ. Theo Sở An toàn thực phẩm TPHCM, những sản phẩm không được kiểm chứng có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng.

Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, Sở Công thương TPHCM cho biết đang phối hợp cùng Sở An toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra các mặt hàng và điểm bán bánh Trung thu. Đặc biệt, tháng 9-2025 cũng là tháng cao điểm của tháng “Tick xanh trách nhiệm” mà thành phố đã phát động, trong đó bánh Trung thu làm nhóm hàng chủ lực được tăng cường kiểm soát. Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM, doanh nghiệp có thể tham gia chương trình này thông qua 12 hệ thống phân phối đã đăng ký với Sở Công thương như nhà bán lẻ Saigon Co.op. Sau khi xác nhận thông tin, cơ quan quản lý sẽ cấp chứng nhận, qua đó giúp doanh nghiệp minh bạch hóa sản phẩm và định vị thương hiệu bền vững.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, nhấn mạnh, việc gắn “Tick xanh trách nhiệm” sẽ giúp minh bạch hóa nguồn gốc sản phẩm, ngăn chặn tình trạng trà trộn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vốn thường xuất hiện vào mùa Trung thu. “Chúng tôi sẽ phối hợp cùng Sở An toàn thực phẩm thực hiện hoạt động này. Chương trình sẽ được tổ chức đồng bộ tại các hệ thống phân phối hiện đại, đồng thời mở rộng đến các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn thành phố, tạo thành chuỗi liên kết chặt chẽ trong kiểm soát chất lượng, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng”, ông Nguyễn Quang Huy chia sẻ.

Nhờ sự vào cuộc của cơ quan chức năng và sự chủ động từ các hệ thống bán lẻ, kênh phân phối hiện đại đã trở thành bộ phận “gác cửa” quan trọng, sàng lọc sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng. “Chúng tôi cam kết chỉ phân phối sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kiểm soát từ nguyên liệu đến thành phẩm. Với bánh nhãn riêng, quy trình kiểm định được áp dụng nghiêm ngặt: nguyên liệu phải có chứng nhận an toàn, dây chuyền đạt chuẩn, bao bì ghi rõ ngày sản xuất và hạn dùng. Người mua có thể quét mã QR để truy xuất nguồn gốc tại quầy”, đại diện Saigon Co.op khẳng định.

Mẹo chọn bánh Trung thu an toàn Theo khuyến cáo của Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, để đảm bảo an toàn khi mua các sản phẩm bánh Trung thu, người dân chỉ nên chọn sản phẩm ghi đầy đủ tên nhà sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, hướng dẫn bảo quản. Ưu tiên mua tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, hoặc điểm bán có đăng ký với cơ quan quản lý. Tuyệt đối không mua bánh trôi nổi bán trên mạng với giá rẻ bất thường, không có bao bì, công bố chất lượng.

ÁI VÂN