Saigon Co.op nhận bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Vừa qua, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia hợp tác xã nông nghiệp (11-4-1946 – 11-4-2026), kết hợp trao Giải thưởng Ngôi sao Hợp tác xã và Mai An Tiêm năm 2026, do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) vinh dự được trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân tham quan khu vực trưng bày nông sản của Saigon Co.op. Ảnh Hồng Châu

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và hơn 100 hợp tác xã tiêu biểu được tôn vinh.

Sự kiện nhằm ghi nhận các mô hình hợp tác xã tiêu biểu, qua đó khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của kinh tế tập thể và xu hướng chuyển mình theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế.

Bà Lương Thị Kiều Lan Chi, Giám đốc Khu vực miền Bắc Saigon Co.op (bìa trái) nhận kỷ niệm chương cám ơn nhà tài trợ của Ban tổ chức chương trình. Ảnh Hồng Châu

Trải qua hơn 36 năm phát triển, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, vận hành minh bạch, hiệu quả và gắn với lợi ích cộng đồng. Không chỉ là hệ thống phân phối hàng đầu, Saigon Co.op còn đóng vai trò cầu nối đưa hàng Việt vào chuỗi bán lẻ hiện đại, góp phần ổn định thị trường và thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Trong giai đoạn mới, Saigon Co.op xác định đẩy mạnh chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, tăng tốc chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, đơn vị tăng cường liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp nhằm mở rộng chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa thương hiệu hợp tác xã vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Lê Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op vinh dự được trao tặng bằng khen "Có thành tích xuất sắc, tham gia vinh danh ứng cử viên Giải thưởng Hợp tác xã xuất sắc của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ICA - AP) năm 2025". Ảnh Hồng Châu

Dịp này, ông Lê Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, đại diện đơn vị nhận bằng khen từ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ngoài ra, đại diện Saigon Co.op khu vực phía Bắc cũng nhận kỷ niệm chương của Ban tổ chức. Các sản phẩm trưng bày tại sự kiện thu hút sự quan tâm của đại biểu, góp phần quảng bá hàng Việt chất lượng cao.

MINH XUÂN