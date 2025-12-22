Saigon Co.op tạo lực đẩy cho thị trường doanh nghiệp xanh

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) không chỉ được vinh danh là một trong những doanh nghiệp xanh tiêu biểu, mà còn được xác định là lực lượng nòng cốt trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xanh mở rộng thị phần, từng bước hình thành hệ sinh thái tiêu dùng bền vững.

Từ doanh nghiệp xanh đến lực đẩy thị trường

Việc Saigon Co.op đạt danh hiệu Doanh nghiệp Xanh năm 2025 là sự ghi nhận cho quá trình chuyển đổi xanh được triển khai liên tục trong toàn hệ thống, từ quản trị, logistics đến tiêu chuẩn hàng hóa và chuỗi cung ứng.

Quan trọng hơn, danh hiệu này cho thấy vai trò “kép” của Saigon Co.op: vừa là doanh nghiệp thực hành xanh, vừa là nhà bán lẻ đầu mối đồng hành cùng các doanh nghiệp khác trên hành trình xanh hóa sản xuất – kinh doanh.

Doanh nghiệp được UBND TPHCM trao chứng nhận danh hiệu Doanh nghiệp Xanh năm 2025. Ảnh HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, nhấn mạnh trong nhiều năm qua, rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp theo đuổi sản xuất xanh không nằm ở quyết tâm hay công nghệ, mà ở bài toán thị phần. Không ít doanh nghiệp đã đầu tư bài bản cho tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc và quản trị trách nhiệm, nhưng vẫn gặp khó khi đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ hiện đại do chi phí, mức độ cạnh tranh và hạn chế về nhận diện thương hiệu.

Theo ông Thắng, việc gắn Chứng nhận Doanh nghiệp Xanh với các chính sách hỗ trợ cụ thể từ nhà phân phối chính là “mảnh ghép còn thiếu” để chuỗi giá trị xanh vận hành trọn vẹn.

Từ thực tiễn đó, Saigon Co.op xác định phải bắt đầu từ chính nội lực của mình. Hệ thống này đã từng bước xây dựng các tiêu chí xanh nội bộ, tối ưu hóa hoạt động logistics nhằm giảm phát thải, nâng cao tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng hàng hóa, đồng thời hỗ trợ các đối tác cung ứng áp dụng thực hành sản xuất sạch hơn.

“Để thị trường tiêu dùng thay đổi theo hướng bền vững, cần có những tác nhân dẫn dắt. Nhà bán lẻ phải là lực lượng đi đầu,” ông Thắng khẳng định.

Cách tiếp cận này phản ánh rõ vai trò của Saigon Co.op trong bối cảnh thị trường Việt Nam, nơi phần lớn doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh, đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.

Khi tiêu chuẩn thị trường ngày một khắt khe, nếu thiếu sự đồng hành từ hệ thống phân phối, nhiều doanh nghiệp dù có sản phẩm tốt vẫn khó tiếp cận người tiêu dùng một cách bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó t ổng g iám đốc Saigon Co.op (đứng giữa) nhận chứng nhận danh hiệu Doanh nghiệp Xanh do UBND TPHCM trao tặng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trên thực tế, Saigon Co.op đã triển khai các chính sách ưu tiên rõ ràng đối với sản phẩm xanh. Những sản phẩm đạt Chứng nhận Doanh nghiệp Xanh được bố trí tại khu vực trưng bày dễ nhận diện, gắn nhãn thông tin minh bạch để người tiêu dùng phân biệt và lựa chọn. Cùng với đó là các hoạt động truyền thông tại điểm bán, chương trình dùng thử và kết nối tiêu dùng có trách nhiệm, góp phần đưa sản phẩm xanh đến gần hơn với thị trường đại chúng. Đây không chỉ là hoạt động bán hàng đơn thuần, mà là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm định hình thói quen tiêu dùng bền vững.

Ngay trong chiến lược phát triển nội bộ, Saigon Co.op xem việc hỗ trợ doanh nghiệp xanh là một cấu phần không thể tách rời. Việc chủ động chia sẻ thị phần, giảm rào cản gia nhập hệ thống và đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn đầu được xem là yếu tố then chốt để tạo ra động lực chuyển đổi xanh thực chất, thay vì chỉ dừng ở các cam kết mang tính hình thức.

Mở lối thị trường cho doanh nghiệp xanh

Theo ban tổ chức, biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Báo Sài Gòn Giải Phóng và Saigon Co.op ký kết tại chương trình năm nay được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt trong cách thức hỗ trợ doanh nghiệp xanh tiếp cận thị trường.

Không chỉ dừng lại ở hợp tác truyền thống, MOU mở ra mô hình liên kết giữa truyền thông, tiêu dùng và phân phối, qua đó giúp Chứng nhận Doanh nghiệp Xanh từng bước chuyển hóa thành lợi thế thị trường cụ thể.

Doanh nghiệp Xanh trưng bày sản phẩm tại Lễ trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh năm 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Nguyễn Ngọc Thắng cho rằng, việc ký kết các MOU hỗ trợ doanh nghiệp xanh không đơn thuần mang ý nghĩa hợp tác thương mại, mà là bước đi chiến lược nhằm mở rộng thị phần cho hàng hóa sản xuất bền vững, cả ở thị trường nội địa lẫn từng bước hướng tới xuất khẩu. Saigon Co.op xác định doanh nghiệp xanh là lực lượng quan trọng trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng minh bạch, trách nhiệm và phù hợp với các tiêu chuẩn mới của thị trường.

Thông qua MOU, Saigon Co.op cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp từ khâu hoàn thiện sản phẩm, chuẩn hóa chất lượng, truy xuất nguồn gốc đến tổ chức phân phối và xúc tiến thương mại. Các sản phẩm đáp ứng tiêu chí xanh sẽ được ưu tiên đưa vào hệ thống bán lẻ, bố trí vị trí trưng bày thuận lợi, gắn nhận diện rõ ràng nhằm gia tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, Saigon Co.op cũng từng bước kết nối các doanh nghiệp xanh với mạng lưới đối tác quốc tế thông qua các chương trình giao thương, hội chợ chuyên ngành và kênh xuất khẩu gián tiếp. Đây được xem là bước đệm quan trọng giúp doanh nghiệp làm quen với tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn ESG và các yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường xuất khẩu.

Từ góc độ doanh nghiệp tham gia chương trình, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Công ty cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim, cho biết việc được hỗ trợ tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt. Trước đây, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi đưa sản phẩm vào siêu thị do chi phí và cạnh tranh thương hiệu. Sau khi tham gia các chương trình kết nối do Saigon Co.op triển khai, sản phẩm được trưng bày tại nhiều điểm bán với vị trí thuận lợi, đồng thời nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng về chất lượng và tính minh bạch của nguồn gốc.

Saigon Co.op khẳng định, hỗ trợ doanh nghiệp xanh không phải là phong trào ngắn hạn, mà là chiến lược dài hơi nhằm tái cấu trúc thị trường tiêu dùng theo hướng minh bạch và bền vững. Việc chia sẻ thị phần, giảm rào cản gia nhập hệ thống và đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn đầu được xem là nền tảng để tạo ra sự khác biệt, giúp doanh nghiệp xanh không bị lỡ nhịp trước những thay đổi nhanh của thị trường.

MOU giữa Báo Sài Gòn Giải Phóng và Saigon Co.op vì vậy không chỉ là một thỏa thuận hợp tác, mà được kỳ vọng trở thành “đường ray” ổn định để doanh nghiệp xanh tiến bước. Khi chứng nhận được gắn với thị trường, và thị trường được dẫn dắt bởi những nhà bán lẻ tiên phong, hệ sinh thái doanh nghiệp xanh sẽ có điều kiện phát triển bền vững hơn, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng dài hạn của kinh tế TPHCM và cả nước.

MINH XUÂN