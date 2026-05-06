Quý 1-2026, Vinamilk đạt hơn 16.000 tỷ đồng doanh thu

Ngày 6-5, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) cho biết doanh thu thuần hợp nhất quý 1-2026 đạt 16.149 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tăng trưởng đến từ sự phục hồi tích cực của thị trường nội địa, cùng đà tăng ổn định của hoạt động xuất khẩu dù thị trường Trung Đông còn nhiều biến động.

Vinamilk phát triển nhiều sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho người lớn. Ảnh: VI NAM

Theo ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, doanh thu trong nước của Vinamilk đạt 12.080 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ và doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 4.069 tỷ đồng, tăng 39,1%.

Kết quả này đến từ quá trình tái cấu trúc hệ thống phân phối từ năm 2025, kết hợp tái định vị thương hiệu và phát triển các dòng sản phẩm mới theo xu hướng dinh dưỡng hiện đại. Nhiều ngành hàng chủ lực như sữa tươi, sữa hạt, Green Farm… ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số.

Vinamilk gặp gỡ đối tác, xúc tiến thương mại tại Hội chợ Quốc tế về Thực phẩm và Đồ uống Gulfood 2026 (tại Dubai). Ảnh: Vi Nam

Song song đó, doanh nghiệp đang đẩy mạnh mở rộng hệ thống bán lẻ theo nhận diện mới. Hiện Vinamilk đã nâng cấp khoảng 800 cửa hàng và đặt mục tiêu đạt 1.000 cửa hàng trong năm 2026, phủ kín 100% tỉnh, thành trên cả nước. Doanh nghiệp cũng vừa khai trương cửa hàng flagship tại Phnom Penh (Campuchia), mở rộng hiện diện tại thị trường khu vực.

Riêng đối với thị trường xuất khẩu, dù chi phí logistics và vận tải gia tăng do ảnh hưởng từ khu vực Trung Đông, Vinamilk cho biết vẫn duy trì ổn định hoạt động giao hàng nhờ chủ động điều chỉnh tuyến vận chuyển, đảm bảo chuỗi cung ứng và giữ vững đơn hàng với các đối tác quốc tế.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Trí, trong năm 2026, Vinamilk sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm theo xu hướng ít đường, giàu đạm và dinh dưỡng chuyên biệt cho từng nhóm khách hàng để gia tăng mở rộng thị phần cả nội địa lẫn xuất khẩu.

MINH XUÂN

