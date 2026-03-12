Siêu thị giữ giá giữa áp lực chi phí tăng

Giá xăng dầu đang ở mức cao khiến chi phí vận chuyển và nhiều yếu tố đầu vào có xu hướng nhích lên, tạo áp lực lên giá hàng hóa tiêu dùng. Trước diễn biến này, nhiều hệ thống bán lẻ đã chủ động triển khai các giải pháp giữ giá, tăng khuyến mãi và bảo đảm nguồn cung nhằm góp phần ổn định thị trường.

Saigon Co.op ưu tiên giữ giá ổn định cho các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, mì ăn liền, gia vị trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động. Ảnh: MINH XUÂN

Theo ghi nhận tại TPHCM, giá một số mặt hàng tại chợ đầu mối và chợ truyền thống bắt đầu tăng nhẹ do chi phí vận chuyển tăng theo giá nhiên liệu. Để hạn chế tác động lan tỏa sang giá bán lẻ, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp để giữ mức giá hợp lý đối với nhiều nhóm hàng thiết yếu.

Nhiều nhóm mặt hàng thiết yếu được bán trong hệ thống Sagon Co.op có giá ổn định. Ảnh: MINH XUÂN

Với lợi thế mạng lưới hơn 800 điểm bán trên cả nước, nguồn hàng tại hệ thống siêu thị vẫn được duy trì ổn định, góp phần bảo đảm cung ứng hàng hóa và hỗ trợ bình ổn thị trường tại TPHCM cũng như nhiều địa phương khác.

Song song đó, hệ thống bán lẻ này tăng cường dự trữ hàng hóa tại các trung tâm phân phối, ưu tiên nguồn cung nội địa và các vùng nguyên liệu gần nhằm tối ưu chi phí vận chuyển. Nhờ vậy, nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau củ, thịt cá và trái cây vẫn được đưa về siêu thị mỗi ngày với nguồn cung ổn định và mức giá hợp lý cho người tiêu dùng.

Nhóm mặt hàng rau củ quả tại siêu thị Co.opmart được bày bán đa dạng, phong phú với giá bình ổn. Ảnh: MINH XUÂN

Trong nhiều năm qua, Saigon Co.op là một trong những đơn vị bán lẻ chủ lực tham gia chương trình bình ổn thị trường của TPHCM. Hệ thống hiện bình ổn 9 nhóm hàng thiết yếu theo chỉ đạo của UBND thành phố, gồm gạo, dầu ăn, trứng, thịt, thực phẩm chế biến, sữa, gia vị, cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác.

Bên cạnh việc giữ ổn định giá bán, các chương trình khuyến mãi cũng được đẩy mạnh nhằm hỗ trợ người tiêu dùng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt có xu hướng tăng. Từ ngày 12 đến 25-3, các hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile, Finelife, Cheers và kênh Co.op Online triển khai chương trình giảm giá cho nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của các gia đình.

Ở nhóm thực phẩm công nghệ, nhiều sản phẩm quen thuộc như dầu ăn, gạo, gia vị, mì ăn liền và bánh kẹo được giảm giá đến 50%. Các sản phẩm hóa phẩm, đồ gia dụng như nước rửa chén, bột giặt và vật dụng nhà bếp cũng áp dụng mức giảm tương tự, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Tại quầy thực phẩm tươi sống, nhiều mặt hàng được giảm giá luân phiên đến khoảng 15%, gồm cá, tôm, thịt bò, thịt gà và nhiều loại trái cây trong nước cũng như nhập khẩu. Ngoài ra, chương trình “Lễ hội rau xanh – Mua nhanh deal hời” cũng áp dụng các hình thức ưu đãi như mua 1 tặng 1, đồng giá 9.900 đồng hoặc giảm khoảng 30% đối với một số loại rau củ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, trong bối cảnh chi phí đầu vào có xu hướng tăng, việc duy trì mức giá ổn định tại hệ thống bán lẻ cùng với các chương trình khuyến mãi quy mô lớn sẽ góp phần hỗ trợ bình ổn thị trường và hạn chế tác động lan rộng của biến động giá xăng dầu sang các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu.

Thời gian tới, hệ thống bán lẻ này cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà cung cấp, tăng cường dự trữ hàng hóa và triển khai nhiều chương trình ưu đãi để giữ nhịp giá thị trường, đồng thời hỗ trợ người tiêu dùng cân đối chi tiêu trong bối cảnh chi phí sinh hoạt có nhiều biến động.

MINH XUÂN