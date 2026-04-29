Sức mua tăng nhiệt, hệ thống bán lẻ tăng tốc kích cầu

Sức mua tại các hệ thống bán lẻ hiện đại tăng nhanh trước kỳ nghỉ 30-4 và 1-5, tập trung ở nhóm thực phẩm tươi sống, nhu yếu phẩm và hàng phục vụ du lịch ngắn ngày. Đón cao điểm tiêu dùng mùa lễ, Saigon Co.op đồng loạt tung thêm nhiều chương trình ưu đãi quy mô lớn trên toàn hệ thống.

Lượng khách đến mua hàng tăng mạnh tại hệ thống siêu thị Co.opmart. Ảnh HỒNG CHÂU

Kéo sức mua bằng ưu đãi sát nhu cầu

Ghi nhận thị trường cho thấy những ngày cận lễ, không khí mua sắm tại nhiều Co.opmart, Co.opXtra và Co.op Food trên địa bàn TPHCM sôi động rõ rệt. Lượng khách tăng mạnh ở các quầy thực phẩm tươi sống, đồ uống, hàng chế biến sẵn và nhu yếu phẩm. Tại Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (Phường Xuân Hoà), Co.opmart Huỳnh Tấn Phát (Phường Tân Mỹ), Co.opmart Tạ Quang Bửu (Phường Chánh Hưng) nhiều nhóm hàng được bổ sung liên tục để đáp ứng nhu cầu mua sắm sớm của người dân chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài. Chị Nguyễn Thị Thu Hà (phường Chánh Hưng) cho biết, năm nay gia đình chủ động mua sắm sớm để tận dụng các chương trình ưu đãi và chuẩn bị cho các bữa sum họp dịp lễ. Theo chị, điều hấp dẫn không chỉ là giảm giá, mà nhiều mặt hàng thiết yếu được ưu đãi đúng nhu cầu, giúp tiết kiệm chi tiêu đáng kể.

Theo đại diện Saigon Co.op, sức mua tăng sớm thường là tín hiệu cho thấy cao điểm tiêu dùng dịp lễ sẽ còn sôi động hơn. Trên cơ sở đó, Saigon Co.op đã chủ động đẩy mạnh nguồn cung và tăng tốc các chương trình khuyến mãi tại hơn 800 điểm bán. Hơn 10.000 mặt hàng thiết yếu, từ chăm sóc cá nhân, giặt xả, thực phẩm dinh dưỡng đến nhu yếu phẩm gia đình được giảm giá đến 50%, kết hợp nhiều hình thức mua nhiều ưu đãi lớn, combo tiết kiệm và chương trình mua sản phẩm thứ 2, 4, 6 giá từ 1.996 đồng.

Đáng chú ý, chương trình kích cầu tập trung mạnh vào nhóm hàng phục vụ trực tiếp bữa ăn gia đình. Các mặt hàng thịt, cá, trứng, rau củ đạt chuẩn VietGAP, Tick xanh trách nhiệm được luân phiên giảm đến 30%, áp dụng mua 2 tính tiền 1, kèm quà tặng nông sản. Nhóm thực phẩm tiện lợi như xúc xích, chả bì, xíu mại, nước giải khát, kem… cũng giảm sâu đến 50%, bám sát nhu cầu tiêu dùng mùa lễ.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho rằng, sức mua tăng nhanh dịp lễ cho thấy thị trường nội địa tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của tăng trưởng. Theo ông, hệ thống phân phối không chỉ tham gia kích cầu ngắn hạn mà còn góp phần giữ nhịp lưu thông hàng hóa, hỗ trợ sản xuất và ổn định thị trường trong các giai đoạn cao điểm tiêu dùng. Điều đáng chú ý là khuyến mãi năm nay không dừng ở giảm giá dàn trải mà hướng đến hỗ trợ đúng rổ chi tiêu hộ gia đình. Đây cũng là xu hướng cho thấy bán lẻ hiện đại ngày càng đóng vai trò “hạ tầng thị trường”, vừa dẫn dắt tiêu dùng, vừa hỗ trợ hàng Việt mở rộng thị phần trong kênh phân phối hiện đại.

Kích cầu mùa lễ gắn dấu mốc 30 năm Co.opmart

Điểm nhấn của đợt kích cầu lần này là gắn chặt với chương trình mừng 30 năm Co.opmart, qua đó mở rộng từ khuyến mãi mua sắm sang gia tăng trải nghiệm tiêu dùng. Ngoài ưu đãi giá, hệ thống triển khai thêm nhiều quyền lợi hội viên như phiếu mua hàng, đổi quà tích lũy, ưu đãi đa kênh trên Co.op Online và các chương trình tri ân khách hàng, qua đó kéo dài sức mua không chỉ trong dịp lễ mà trong toàn mùa sinh nhật.

Nhiều nhóm hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp lễ 30-4 và 1-5 đã được bổ sung dồi dào tại các hệ thống siêu thị Co.opmart. Ảnh HỒNG CHÂU

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, sau 30 năm phát triển, Co.opmart không chỉ là hệ thống bán lẻ mà còn là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nội địa. Dịp cao điểm này vì vậy không chỉ mang ý nghĩa kích cầu tiêu dùng, mà còn là dịp khẳng định vai trò của hệ thống phân phối thuần Việt trong đồng hành cùng người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất.

Thực tế tại các siêu thị cho thấy xu hướng mua sắm cũng đang dịch chuyển từ chỉ quan tâm giá sang ưu tiên chất lượng, an toàn và trải nghiệm. Anh Trần Quốc Minh, khách mua sắm tại Co.opXtra Linh Trung, phường Linh Xuân, cho biết gia đình năm nay chọn mua phần lớn thực phẩm và đồ dùng dịp lễ tại siêu thị do nguồn hàng dồi dào, giá ổn định và nhiều ưu đãi thiết thực. “Đi một nơi có thể mua đủ cho cả gia đình, vừa tiết kiệm thời gian, vừa yên tâm chất lượng”, anh Minh chia sẻ.

Ở góc độ dài hạn, những chương trình kích cầu quy mô lớn như dịp này cho thấy dư địa của thị trường nội địa còn rất lớn, nhất là khi bán lẻ hiện đại đang ngày càng gắn chặt hơn với nhu cầu thực tế của người dân. Việc tập trung ưu đãi vào nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm an toàn và hàng phục vụ đời sống thay vì chỉ chạy theo khuyến mãi hình thức cũng phản ánh sự chuyển dịch trong tư duy kích cầu. Từ sức mua tăng nhanh trước lễ đến dự báo tiêu dùng tiếp tục tăng mạnh trong những ngày nghỉ tới, thị trường nội địa đang phát đi tín hiệu tích cực. Với các chương trình khuyến mãi lớn gắn dấu mốc 30 năm Co.opmart, Saigon Co.op không chỉ tận dụng mùa mua sắm cao điểm, mà còn góp phần tiếp sức thị trường trong nước, củng cố vai trò bán lẻ hiện đại như một trụ đỡ của tăng trưởng tiêu dùng.

HOÀNG OANH