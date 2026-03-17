Doanh thu vượt 32.000 tỷ đồng, Saigon Co.op tăng tốc chuyển đổi

Ngày 17-3, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, với doanh thu năm 2025 vượt 32.000 tỷ đồng, Saigon Co.op tiếp tục giữ nhịp thị trường và đẩy mạnh chuyển đổi trong bối cảnh bán lẻ nhiều biến động.

Giữ nhịp tăng trưởng, bật dậy từ nửa cuối năm

Năm 2025 được đánh giá là giai đoạn nhiều thách thức đối với ngành bán lẻ khi sức mua phục hồi chưa đồng đều, chi phí đầu vào gia tăng và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, Saigon Co.op vẫn duy trì được sự ổn định, với tổng doanh thu toàn hệ thống đạt trên 32.000 tỷ đồng và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch.

Doanh thu toàn hệ thống của Saigon Co.op đã cán mốc 32.000 tỷ đồng trong năm 2025

Điểm đáng chú ý là đà phục hồi mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm. Sau giai đoạn đầu năm chịu nhiều áp lực, toàn hệ thống đã chủ động điều chỉnh chiến lược, siết chặt quản trị, tối ưu chi phí và tái cấu trúc hoạt động. Nhờ đó, các chỉ tiêu kinh doanh dần được cải thiện, tạo nền tảng cho kết quả chung của cả năm.

Ông Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết kết quả này là thành quả của sự đoàn kết và nỗ lực của hơn 15.000 cán bộ, người lao động toàn hệ thống. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới còn nhiều biến động, việc duy trì ổn định hoạt động và từng bước phục hồi tăng trưởng là nỗ lực rất lớn.

Một điểm sáng khác là doanh thu bán hàng trực tuyến tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ. Điều này cho thấy hướng đi đúng của Saigon Co.op trong việc phát triển bán lẻ đa kênh, đồng thời phản ánh hiệu quả của quá trình đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và vận hành hệ thống.

Không chỉ tập trung vào mục tiêu kinh doanh, Saigon Co.op còn tiếp tục thực hiện tốt vai trò bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Trong bối cảnh giá cả và chi phí logistics biến động, việc giữ ổn định giá bán, chia sẻ với người tiêu dùng đã góp phần củng cố niềm tin thị trường và khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong hệ thống phân phối.

Lãnh đạo UBND TPHCM trao tặng cờ thi đua cho Saigon Co.op

Đánh giá về đóng góp của Saigon Co.op, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho rằng, trong tăng trưởng chung của kinh tế thành phố, lĩnh vực bán lẻ tiếp tục giữ vai trò động lực, trong đó Saigon Co.op là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm lưu thông hàng hóa và ổn định thị trường.

Cùng với hoạt động kinh doanh, Saigon Co.op cũng đẩy mạnh tái tổ chức hệ thống theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Mạng lưới bán lẻ tiếp tục được nâng cấp theo hướng hiện đại, thuận tiện hơn, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.

Định vị lại chiến lược để đạt tăng trưởng 2 con số

Bên cạnh kết quả kinh doanh, công tác xây dựng Đảng tiếp tục là trụ cột quan trọng trong hoạt động của Saigon Co.op. Đảng bộ với hơn 1.480 đảng viên đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, góp phần bảo đảm sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Trong năm 2025, công tác phát triển đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ cụ thể tại từng đơn vị, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và gắn bó với cộng đồng.

Lãnh đạo UBND TPHCM trao tặng bằng khen cho nhiều cá nhân, tập thể của Saigon Co.op đã có nhiều đóng góp tích cực trong năm 2025

Theo ông Nguyễn Công Vinh, năm 2026 dự báo còn nhiều biến động, Saigon Co.op cần tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm để tạo chuyển biến rõ nét. Trước hết, tiếp tục tinh gọn bộ máy, triển khai quyết liệt tái cơ cấu nhằm nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động. Tiếp đó, tận dụng dấu mốc 30 năm Co.opmart để khẳng định vị thế bán lẻ, đổi mới mô hình kinh doanh và phấn đấu tăng trưởng doanh thu trên 10%. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, xem công nghệ là yếu tố then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh. Cuối cùng, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, gắn xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng.

Tiếp thu chỉ đạo này, lãnh đạo Saigon Co.op cho biết, năm 2026 sẽ là năm bản lề để hệ thống tăng tốc phát triển. Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op Vũ Anh Khoa nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời triển khai mạnh mẽ đề án tái cơ cấu toàn diện theo định hướng của thành phố.

Trọng tâm trong năm 2026 là tiếp tục đổi mới hoạt động bán lẻ, nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát triển các mô hình kinh doanh mới hiệu quả và hoàn thiện hệ sinh thái bán lẻ. Trong đó, hệ thống logistics, kho vận và dịch vụ hỗ trợ sẽ được tổ chức lại theo hướng hiện đại, đồng bộ, nhằm tăng tốc độ lưu chuyển hàng hóa và giảm chi phí trung gian. Một hướng đi quan trọng khác là từng bước triển khai mô hình hợp tác xã thế hệ mới, với việc hình thành các xã viên đầu tiên tại khu vực TPHCM. Đây được xem là dấu mốc trong lộ trình tái cấu trúc và phát triển dài hạn của Saigon Co.op.

Lãnh đạo UBND TPHCM chụp hình lưu niệm với lãnh đạo và nhân viên Saigon Co.op

Năm 2026 cũng đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển hệ thống Co.opmart – từ siêu thị đầu tiên năm 1996 đến mạng lưới gần 800 điểm bán trên cả nước. Không chỉ là dấu mốc kỷ niệm, đây còn là thời điểm để Saigon Co.op tái định vị chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng không gian phát triển. Với nền tảng doanh thu hơn 32.000 tỷ đồng, đà tăng trưởng tích cực của kênh trực tuyến và sự ổn định về tổ chức, Saigon Co.op đang có điều kiện thuận lợi để bước vào giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn lớn khi thị trường bán lẻ tiếp tục biến động và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Trong bối cảnh đó, việc giữ vững vai trò “người nội trợ của nhân dân” không chỉ là khẩu hiệu mà đòi hỏi những bước chuyển mạnh mẽ về quản trị, công nghệ và mô hình kinh doanh. Năm bản lề 2026 vì vậy được kỳ vọng sẽ là phép thử quan trọng để Saigon Co.op bứt phá, không chỉ về quy mô mà còn về chất lượng tăng trưởng, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu bán lẻ thuần Việt trong hệ thống phân phối hiện đại.

MINH XUÂN