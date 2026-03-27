Giảm giá sâu hàng thiết yếu, Saigon Co.op hỗ trợ sức mua thị trường

Từ ngày 26-3 đến 8-4, hệ thống Saigon Co.op triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn với hơn 1.000 mặt hàng giảm giá đến 50%, đồng thời chủ động nhiều giải pháp góp phần ổn định mặt bằng giá và hỗ trợ sức mua trên thị trường.

Đông đảo người dân mua hàng tại siêu thị Co.opmart. Ảnh: Minh Xuân

Hơn 1.000 mặt hàng giảm sâu, hỗ trợ chi tiêu thiết yếu

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt chịu tác động từ giá xăng dầu và các yếu tố đầu vào, xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên hàng thiết yếu và tận dụng khuyến mãi để tối ưu chi phí. Thực tế tại hệ thống bán lẻ cho thấy, ngoài lương thực – thực phẩm, nhu cầu với các sản phẩm giặt xả, vệ sinh nhà cửa cũng tăng trong thời điểm giao mùa, qua đó làm gia tăng áp lực chi tiêu.

Hơn 1.000 nhóm hàng hoá thiết yếu đang được giảm giá mạnh tại hệ thống 800 điểm bán của Saigon Co.op. Ảnh Minh Xuân

Trước xu hướng này, các chương trình khuyến mãi theo hướng hỗ trợ tiêu dùng có kế hoạch đang phát huy hiệu quả. Đại diện Saigon Co.op cho biết “Lễ hội giặt xả” với hơn 200 sản phẩm giảm giá sâu, kết hợp nhiều hình thức ưu đãi, giúp người tiêu dùng chủ động dự trữ hàng thiết yếu với chi phí hợp lý.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mebifarm, cho rằng nhu cầu đối với thực phẩm thiết yếu như trứng vẫn ổn định, nhưng chi phí đầu vào tăng đang tạo áp lực lên giá thành, do đó việc phối hợp với hệ thống phân phối để tham gia các chương trình bình ổn giá là giải pháp quan trọng để giữ sức mua và đầu ra.

Chương trình cũng được mở rộng với hơn 1.000 mặt hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm thiết yếu, trong đó các mặt hàng tươi sống được giảm giá luân phiên, giúp người tiêu dùng tiếp cận thực phẩm chất lượng với chi phí hợp lý. Theo ước tính, một gia đình 3-4 người có thể tiết kiệm khoảng 250.000-300.000 đồng cho mỗi lần mua sắm khi tận dụng ưu đãi. Đại diện doanh nghiệp sản xuất cho rằng việc hệ thống bán lẻ chủ động triển khai khuyến mãi không chỉ kích cầu tiêu dùng mà còn giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, cân bằng lợi ích giữa các bên.

Chủ động nguồn cung, giữ ổn định mặt bằng giá

Bên cạnh các hoạt động kích cầu, yếu tố then chốt để giữ ổn định thị trường nằm ở khả năng kiểm soát nguồn cung và chi phí đầu vào. Trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí logistics tiềm ẩn nhiều biến động, việc chủ động từ “đầu nguồn” được xem là giải pháp quan trọng.

Người dân lựa chọn Co.opmart làm điểm mua hàng tin cậy, có giá ưu đãi. Ảnh: Minh Xuân

Đại diện Saigon Co.op cho biết, hệ thống đã làm việc với các nhà cung cấp để đàm phán giữ giá, đồng thời lựa chọn các nhóm hàng có nguy cơ tăng giá cao để đặt hàng và dự trữ. Cùng với đó, hoạt động logistics được tối ưu đồng bộ từ vận chuyển đến lưu trữ, góp phần giảm chi phí vận hành và nâng cao khả năng đáp ứng hàng hóa. Đặc biệt, với các nhóm hàng cồng kềnh vốn chịu tác động lớn từ chi phí vận chuyển, việc dự trữ với sản lượng lớn giúp hệ thống duy trì mức giá ổn định trong thời gian dài.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, vai trò của các hệ thống phân phối lớn không chỉ dừng ở việc bán hàng mà còn là “bộ điều tiết” cung – cầu. Các giải pháp như tăng cường dự trữ, đàm phán giữ giá và tối ưu vận hành không chỉ mang ý nghĩa ngắn hạn, mà còn nâng cao năng lực điều tiết thị trường trong dài hạn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi nền kinh tế đang chịu tác động từ biến động giá năng lượng, chi phí vận tải và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc kết hợp giữa kích cầu tiêu dùng và kiểm soát nguồn cung đang trở thành hướng đi chủ đạo của các doanh nghiệp bán lẻ lớn, giúp người tiêu dùng giảm áp lực chi tiêu và duy trì sự ổn định của thị trường nội địa.

MINH XUÂN