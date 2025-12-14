Saigon Co.op khởi động chương trình tiếp sức người lao động về quê đón Tết 2026

Khách hàng đăng ký chuyến xe hạnh phúc về quê dịp Tết Nguyên đán 2026 tại hệ thống siêu thị Co.opmart

900 vé xe 0 đồng – Tết xa thêm gần

Không chỉ hỗ trợ phương tiện đi lại, chương trình còn lan tỏa thông điệp sẻ chia, góp phần để những mùa Xuân đoàn viên không còn là điều quá xa vời với người lao động xa quê.

Trong bối cảnh đời sống người lao động còn nhiều áp lực sau một năm kinh tế nhiều biến động, chi phí sinh hoạt và đi lại tăng cao, việc trở về quê đón Tết vẫn là bài toán khó với không ít gia đình. Đặc biệt, các đợt thiên tai, mưa lũ kéo dài tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thời gian qua càng khiến nhiều lao động xa quê phải chật vật mưu sinh, chưa dám nghĩ đến hành trình sum họp cuối năm.

Đồng chí Vũ Anh Khoa gửi đến những phần quà Tết 2025 đến hành khách trước khi khởi hành

Xuất phát từ thực tế đó, Saigon Co.op khởi động chương trình “Chuyến Xe Hạnh Phúc – cùng Saigon Co.op về quê đón Tết Bính Ngọ 2026”, tiếp nối hành trình nhân văn đã được duy trì suốt bốn mùa Xuân. Theo kế hoạch, 20 chuyến xe sẽ xuất phát từ TPHCM vào ngày 12-2-2026 (25 tháng Chạp), đưa 900 người lao động, sinh viên về các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh…

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết mỗi chuyến xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là hành trình kết nối yêu thương. Khi người lao động được trở về quê nhà trong sự chở che của cộng đồng, họ sẽ có thêm niềm tin và động lực để bắt đầu năm mới tích cực hơn sau những vất vả đã trải qua.

Đáng chú ý, bên cạnh việc trao tặng vé xe miễn phí, Saigon Co.op còn chăm lo trọn vẹn cho hành trình của người lao động. Suốt quãng đường di chuyển, hành khách được phục vụ suất ăn, nước uống và nhận quà Tết từ hệ thống bán lẻ cùng các đơn vị đồng hành. Khi xe về đến địa phương, Co.opmart tại các tỉnh sẽ tiếp nhận, bố trí xe trung chuyển đưa người lao động về tận nhà, bảo đảm an toàn, thuận tiện.

Lan tỏa trách nhiệm xã hội

Đồng hành cùng chương trình năm nay có nhiều doanh nghiệp như Unilever Việt Nam, Mondelez Kinh Đô, Suntory PepsiCo, Wilmar CLV, MaxKleen, FCV, Đường Biên Hòa, Nestlé Việt Nam… Sự tham gia của các doanh nghiệp không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp.

Ngay khi chương trình được công bố, ban tổ chức đã nhận được hàng trăm hồ sơ đăng ký, phản ánh nhu cầu rất thực của người lao động xa quê. Với nhiều người, một tấm vé xe miễn phí đồng nghĩa với việc tiết kiệm được khoản chi phí đáng kể để dành cho sinh hoạt gia đình trong dịp Tết.

Chương trình Chuyến xe hạnh phúc 2026 do Saigon Co.op khởi động đã đồng hành chia sẻ khó khăn với nhiều người dân xa quê

Chị Nguyễn Thị Hoa, công nhân may quê Quảng Trị, cho biết đã ba năm liền không về quê ăn Tết do thu nhập bấp bênh, lại phải lo chi phí học tập cho con. Khi biết đến chương trình, chị đăng ký ngay với mong muốn giản dị là được trở về sum họp gia đình, quây quần bên mâm cơm ngày Tết. Theo chị Hoa, tấm vé xe 0 đồng không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí mà còn mang lại cảm giác được quan tâm, sẻ chia sau một năm nhiều lo toan.

Tương tự, anh Trần Văn Thanh, lao động tự do quê Đắk Lắk, chia sẻ gia đình anh vừa trải qua đợt mưa lũ nặng nề khiến nhà cửa hư hỏng. Anh vào TPHCM làm việc, chắt chiu từng khoản thu nhập gửi về sửa nhà. Dịp Tết năm nay, nếu phải tự mua vé xe, anh khó có thể sắp xếp về quê đúng dịp. Vì vậy, chuyến xe nghĩa tình giúp anh vừa tiết kiệm chi phí, vừa kịp có mặt bên gia đình để cùng chuẩn bị Tết, san sẻ khó khăn sau thiên tai.

Theo ban tổ chức, mỗi ngày vẫn có thêm nhiều câu chuyện tương tự được gửi về, cho thấy chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần cho người lao động xa quê. Trong bối cảnh đời sống còn nhiều áp lực, sự quan tâm kịp thời góp phần thắt chặt sự gắn kết giữa doanh nghiệp, cộng đồng và người lao động, để Tết đến gần hơn với những người còn nhiều khó khăn.

Theo ban tổ chức, từ nay đến hết ngày 15-1-2026, người lao động có hoàn cảnh khó khăn có thể đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp tại quầy dịch vụ khách hàng Co.opmart, Co.opXtra trên địa bàn TPHCM. Saigon Co.op phối hợp với Liên đoàn Lao động TPHCM, Thành đoàn TPHCM và các khu chế xuất – khu công nghiệp để rà soát, xét chọn đúng đối tượng. Danh sách hành khách dự kiến được công bố vào đầu tháng 2-2026, trước khi các chuyến xe chính thức lăn bánh.

Qua bốn mùa triển khai, “Chuyến Xe Hạnh Phúc” đã trở thành hoạt động thường niên mang dấu ấn riêng của Saigon Co.op mỗi dịp Tết đến Xuân về. Điều đọng lại không chỉ là số lượng vé xe hay chuyến đi, mà là niềm tin và sự gắn kết được bồi đắp, để Tết thực sự trở nên gần hơn với những người lao động xa quê.

Trong nhịp sống tất bật cuối năm, khi thành phố bước vào mùa mua sắm cao điểm, những chuyến xe nghĩa tình lặng lẽ lăn bánh như một thông điệp nhắc nhớ rằng Tết không chỉ là tiêu dùng, mà trước hết là sự sum họp và sẻ chia. Việc Saigon Co.op tiếp tục duy trì và mở rộng chương trình cho thấy cam kết đồng hành lâu dài cùng người lao động, góp phần để mỗi mùa Xuân không ai bị bỏ lại phía sau và để hành trình về quê đón Tết thêm trọn vẹn nghĩa tình.

MINH XUÂN