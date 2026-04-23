Giữ “sân nhà”, mở dư địa tăng trưởng cho hàng Việt

Ngày 23-4, tại TPHCM, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) phát động Tháng sinh nhật Co.opmart 30 năm, đồng thời triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn trên toàn hệ thống hơn 800 điểm bán.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chiến dịch “30 năm – Cam kết xanh” tại sự kiện. Ảnh: MINH XUÂN

Củng cố “sân nhà”, nâng vai trò phân phối

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết hoạt động không chỉ mang ý nghĩa tri ân khách hàng mà còn phản ánh xu hướng dịch chuyển sang thị trường nội địa như một trụ đỡ tăng trưởng, gắn với tiêu dùng bền vững và nâng cao vị thế hàng Việt.

Trong bối cảnh thị trường thế giới biến động, chi phí logistics tăng và đơn hàng xuất khẩu tiềm ẩn rủi ro, thị trường trong nước ngày càng được nhìn nhận là không gian tăng trưởng quan trọng. Định hướng này cũng được nhấn mạnh trong Nghị quyết 88/NQ-CP, với trọng tâm phát triển mạnh thị trường nội địa, gắn sản xuất với tiêu thụ và nâng cao năng lực hấp thụ hàng hóa.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Minh Xuân

Thực tế cho thấy, với quy mô tiêu dùng lớn và sức mua ổn định, thị trường trong nước không chỉ là “vùng đệm” mà đang từng bước trở thành động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, để phát huy vai trò này, yếu tố then chốt nằm ở hệ thống phân phối – nơi trực tiếp kết nối hàng hóa với người tiêu dùng.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, sau 30 năm hình thành và phát triển, hệ thống Co.opmart đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng triệu gia đình Việt, không chỉ đảm bảo nguồn hàng chất lượng mà còn duy trì giá cả hợp lý, góp phần bình ổn thị trường trong nhiều giai đoạn biến động. Với mạng lưới hơn 800 điểm bán gồm siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng thực phẩm và kênh mua sắm trực tuyến, Saigon Co.op đang đóng vai trò quan trọng trong việc đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng. Bước sang tuổi 30, Co.opmart xác định chuyển mình theo hướng hiện đại hơn, xanh hơn, nhằm mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và tiếp tục nâng tầm hàng Việt.

Không chỉ dừng ở việc mở rộng quy mô, hệ thống bán lẻ này còn từng bước nâng cấp trải nghiệm mua sắm, đa dạng nguồn hàng và cải tiến dịch vụ, qua đó thích ứng với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, vai trò của nhà phân phối không chỉ là tiêu thụ hàng hóa mà còn là lực lượng tổ chức thị trường, định hình hành vi tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất mở rộng đầu ra.

Thúc đẩy tiêu dùng xanh, mở rộng dư địa tăng trưởng

Cũng trong dịp này, Saigon Co.op phát động chiến dịch “30 năm – Cam kết xanh”, hướng đến giảm thiểu túi nilông dùng một lần, khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường và hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm trong cộng đồng.

Hơn 10.000 mặt hàng giảm giá đến 50% được triển khai trên toàn hệ thống các điểm bán của Saigon Co.op. Ảnh: Minh Xuân

Theo đại diện Saigon Co.op, từ nay đến hết tháng 7-2026, các hoạt động thúc đẩy tiêu dùng xanh sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn hệ thống. Khách hàng khi sử dụng túi môi trường hoặc lựa chọn sản phẩm thân thiện sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như tích điểm, hoàn tiền hoặc quà tặng. Đồng thời, mỗi hành vi tiêu dùng xanh còn gắn với các chương trình cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị bền vững. Cùng với đó, chương trình khuyến mãi quy mô lớn diễn ra từ ngày 23-4 đến 13-5-2026 với hơn 10.000 mặt hàng giảm giá đến 50% được triển khai trên toàn hệ thống. Các chương trình ưu đãi kép, combo tiết kiệm và hoạt động trải nghiệm tại siêu thị không chỉ giúp người tiêu dùng tiết giảm chi tiêu mà còn kích thích sức mua, tạo động lực cho thị trường nội địa.

Ở góc độ doanh nghiệp, việc kết hợp giữa kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy tiêu dùng xanh cho thấy một hướng đi mới, trong đó tăng trưởng không chỉ dựa vào quy mô mà còn gắn với chất lượng và tính bền vững. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến môi trường và nguồn gốc sản phẩm, các doanh nghiệp buộc phải nâng chuẩn, từ đó tạo ra áp lực tích cực để toàn bộ chuỗi cung ứng chuyển đổi.

Đáng chú ý, định hướng từ Nghị quyết 88/NQ-CP cũng đặt ra yêu cầu đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng thực chất hơn, gắn với việc xây dựng niềm tin và hình thành hành vi tiêu dùng bền vững. Trong đó, hệ thống phân phối đóng vai trò then chốt khi không chỉ đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng mà còn góp phần kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và định vị thương hiệu.

Từ thực tiễn hoạt động của Saigon Co.op – siêu thị thuần Việt đầu tiên, lâu đời nhất tại Việt Nam có thể thấy, khi hệ thống phân phối được mở rộng và vận hành hiệu quả, hàng Việt có cơ hội tiếp cận thị trường sâu hơn, đồng thời tạo đầu ra ổn định cho doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là khu vực hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ.

Đây cũng là nền tảng để hình thành chuỗi cung ứng nội địa vững chắc, giảm phụ thuộc vào thị trường bên ngoài, tạo lực đẩy giúp hàng Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững trong dài hạn.

PHÚC ANH