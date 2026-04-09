Gần 800 điểm bán kích cầu tiêu dùng, mở rộng đầu ra cho hàng Việt

Ngày 9-4, hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11-4), Saigon Co.op triển khai chương trình “Mừng Ngày Hợp tác xã – Tôn vinh chất lượng Việt” . Theo đó, tại 800 điển bán đẩy mạnh tiêu thụ hàng OCOP và hàng hợp tác xã, đồng thời tăng ưu đãi nhóm hàng thiết yếu nhằm hỗ trợ người tiêu dùng trong bối cảnh giá cả còn nhiều biến động.

Nhiều người dân lựa chọn mua hàng hoá tại các điểm bán của Saigon Co.op. Ảnh: MINH XUÂN

Mở rộng “đầu ra” cho kinh tế hợp tác

Không chỉ là nhà bán lẻ, Saigon Co.op vận hành theo mô hình hợp tác xã, cho phép tham gia sâu vào chuỗi cung ứng thay vì chỉ đóng vai trò trung gian. Từ việc chuẩn hóa chất lượng đến xây dựng đầu ra ổn định, hệ thống này đang góp phần tổ chức lại kênh tiêu thụ cho hàng Việt, đặc biệt là khu vực hợp tác xã.

Sản phẩm của các hợp tác xã, doanh nghiệp Việt được ưu tiên trưng bày trong hệ thống các điểm bán của Saigon Co.op. Ảnh: MINH XUÂN

Nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền từng khó tiếp cận kênh hiện đại đã dần có chỗ đứng trên kệ Co.opmart, Co.opXtra hay Co.op Food. Không chỉ mở rộng kênh tiêu thụ, hệ thống còn hỗ trợ hoàn thiện bao bì, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn sản xuất, giúp sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường.

Theo đại diện Saigon Co.op, năm 2026 đơn vị tiếp tục phát triển mô hình hợp tác xã tiêu dùng, từng bước mở rộng từ nội bộ sang khách hàng thân thiết. Mô hình này hướng tới hình thành vòng liên kết khép kín giữa sản xuất và tiêu dùng, giúp hàng Việt không chỉ “vào siêu thị” mà còn duy trì sức cạnh tranh dài hạn.

Ở góc độ doanh nghiệp, việc hệ thống phân phối tham gia sâu vào chuỗi giá trị giúp giảm áp lực tiêu thụ, tạo điều kiện để nhà cung cấp đầu tư nâng chất sản phẩm. Điều này đặc biệt quan trọng với khu vực hợp tác xã, nơi còn hạn chế về năng lực thị trường nhưng có nhiều sản phẩm đặc trưng.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng, vai trò điều tiết của hệ thống phân phối càng rõ nét. Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM, cho biết ngành vẫn duy trì mức tăng trưởng trên 13% trong những tháng đầu năm 2026, dù chịu áp lực từ giá nguyên liệu, logistics và năng lượng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang phải dự trữ nguyên liệu và chấp nhận giảm biên lợi nhuận để giữ giá bán, trong khi dư địa “gánh chi phí” không còn nhiều.

Điều này cho thấy, khi áp lực đầu vào kéo dài, việc các hệ thống bán lẻ chủ động rút ngắn khâu trung gian, thúc đẩy tiêu thụ hàng nội địa sẽ góp phần chia sẻ chi phí với doanh nghiệp và ổn định thị trường.

Kích cầu tiêu dùng, giữ nhịp thị trường

Song song với mở rộng đầu ra, chương trình tập trung kích cầu tiêu dùng với nhiều sản phẩm OCOP và hàng thiết yếu giảm giá sâu, có mặt hàng đến 50%, đi kèm chính sách tăng điểm thưởng cho khách hàng thành viên.

Nhóm nông sản đạt chuẩn VietGAP, sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm” được ưu tiên khuyến mãi, vừa kích thích tiêu dùng vừa định hướng lựa chọn sản phẩm an toàn. Các hoạt động dùng thử, giới thiệu sản phẩm được triển khai đồng loạt tại điểm bán nhằm gia tăng trải nghiệm mua sắm.

Theo ghi nhận, sức mua tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ và hàng phục vụ bữa ăn gia đình – những nhóm chịu tác động trực tiếp từ biến động giá. Việc duy trì nguồn cung ổn định và khuyến mãi luân phiên đã góp phần hạn chế tâm lý thắt chặt chi tiêu.

Ở góc độ chuyên gia, áp lực chi phí đầu vào đang buộc doanh nghiệp chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang nâng cao giá trị sản phẩm. PGS-TS Hoàng Kim Anh cho rằng cần tối ưu công thức, sử dụng nguyên liệu thay thế hợp lý và đầu tư chế biến sâu để giảm phụ thuộc vào biến động nguyên liệu.

Cùng với đó, phát triển nguồn nguyên liệu trong nước và ứng dụng công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng sẽ giúp tăng tính chủ động, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Đại diện doanh nghiệp cung ứng thực phẩm cho biết, việc tham gia các chương trình kích cầu giúp tăng sản lượng tiêu thụ và duy trì công suất sản xuất, đồng thời tạo cơ hội xây dựng thương hiệu trực tiếp với người tiêu dùng.

Có thể thấy, liên kết giữa hệ thống phân phối và khu vực sản xuất, đặc biệt là hợp tác xã, đang trở thành trụ cột quan trọng để ổn định cung cầu. Khi bán lẻ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chi phí trung gian giảm, giá trị gia tăng được nâng lên.

Trong bối cảnh sức mua còn phân hóa, việc đồng thời kích cầu và củng cố nguồn cung cho thấy vai trò điều tiết ngày càng rõ của hệ thống bán lẻ. Với Saigon Co.op, chương trình lần này không chỉ mang tính sự kiện mà còn là bước đi cụ thể nhằm kết nối sản xuất – tiêu dùng, góp phần thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển bền vững.

MINH XUÂN