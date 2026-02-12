Chuyến xe hạnh phúc mùa thứ tư lăn bánh, đưa 900 người lao động về quê đón tết

Ngày 12-2, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) khởi hành chương trình “Chuyến xe hạnh phúc – Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” mùa thứ tư. Chương trình đưa 900 người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê sum họp, tiếp nối hành trình mang mùa xuân đoàn viên đến với những người nhiều năm chưa có điều kiện trở về bên gia đình.

Lãnh đạo Saigon Co.op tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình “Chuyến xe hạnh phúc – Cùng Saigon Co.op về quê đón tết”

Tết đến từ những cuộc đoàn viên

Sáng nay, tại điểm khởi hành ở TPHCM, 20 chuyến xe của chương trình đã chính thức lăn bánh, đưa 900 hành khách về các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Bắc Trung bộ. Mỗi chuyến xe không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà còn là hành trình được chăm chút bằng sự quan tâm, an toàn và sẻ chia.

Trên từng chặng đường, bà con được chuẩn bị nước uống, suất ăn, quà tết nghĩa tình; đồng thời được hỗ trợ, tiếp đón khi về đến địa phương. Những tấm vé trao đi không chỉ rút ngắn quãng đường địa lý mà còn nối liền những khoảng cách yêu thương sau nhiều năm xa cách.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã TPHCM (Saigon Co.op) phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại lễ khởi hành, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã TPHCM (Saigon Co.op), nhấn mạnh: “Với chúng tôi, Chuyến xe hạnh phúc không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội, mà còn là cam kết bền bỉ trong hành trình mang hạnh phúc đến cộng đồng. Tết chỉ thật sự trọn vẹn khi mỗi người lao động xa quê đều có cơ hội trở về trong vòng tay gia đình”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, qua bốn mùa triển khai, điều khiến ban tổ chức xúc động nhất là đã chung tay, tiếp sức để đưa được nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết. “Chúng tôi không chỉ đưa một cá nhân về quê, mà là góp phần mang niềm vui đoàn viên đến cho cả một gia đình. Mỗi chuyến xe lăn bánh là thêm hàng trăm mái nhà có đủ tiếng cười ngày tết”, ông Thắng chia sẻ.

Ghi nhận thực tế tại buổi lễ, trong số 900 người lao động được hỗ trợ vé xe về quê năm nay, có nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Phạm Thị Lan, lao động tự do tạm trú tại TPHCM, quê Đắk Lắk (Phú Yên cũ), cho biết gia đình vừa trải qua đợt bão lũ khiến căn nhà nhỏ bị hư hỏng nặng. “Sau bão, trong nhà gần như không còn gì nguyên vẹn. Vợ chồng em lên thành phố làm lại từ đầu, dành dụm từng chút một. Được đi Chuyến xe hạnh phúc, em mừng lắm vì có thể về sớm phụ gia đình sửa sang lại nhà cửa, kịp đón tết”, chị xúc động nói.

Lãnh đạo Saigon Co.op trao quà cho 900 người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ngồi lặng lẽ chờ đến lượt lên xe, cô Lê Thị Sáu (63 tuổi, làm nghề bán vé số, quê Quảng Ngãi) rưng rưng: “Mấy năm rồi cô chỉ dám gọi điện về chúc tết chứ không có tiền mua vé. Cả xóm trọ nghe tin cô được đi xe về quê ai cũng mừng. Cô chỉ mong kịp về thắp nén nhang cho ông bà, ăn bữa cơm với con cháu là thấy tết rồi”.

Những mong ước giản dị ấy chính là lý do để chương trình tiếp tục được duy trì và mở rộng qua từng năm.

“Đến Co.op chở tết về” – thông điệp trở thành hành động

Song song với thông điệp xuyên suốt toàn hệ thống “Đến Co.op chở tết về”, Saigon Co.op đã cụ thể hóa tinh thần ấy bằng những việc làm thiết thực. Không chỉ bảo đảm nguồn hàng dồi dào, giá cả ổn định, chất lượng an toàn để “chở tết” đến từng gian bếp, đơn vị còn trực tiếp đưa người lao động về quê đón xuân – chở những cuộc sum vầy, chở niềm hy vọng và lan tỏa thông điệp không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình trở về.

900 người lao động khó khăn được Saigon Co.op hỗ trợ vé xe 0 đồng về quê đón tết

Ông Nguyễn Ngọc Thắng cho biết, trong năm đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển, Saigon Co.op càng ý thức rõ hơn vai trò của một thương hiệu Việt vì người Việt. “Chúng tôi luôn xem mình là người nội trợ của nhân dân, chăm lo bữa ăn hàng ngày cho các gia đình Việt. Dịp tết, trách nhiệm ấy càng lớn hơn, bởi ai cũng mong một cái tết đủ đầy, ấm cúng và trọn vẹn bên người thân”, ông Thắng chia sẻ.

Cùng với tấm vé nghĩa tình, mỗi người lao động còn nhận được phần quà gồm các sản phẩm chăm sóc, trang hoàng nhà cửa và nhóm gia vị, thực phẩm thiết yếu để tự tay chuẩn bị mâm cơm truyền thống. “Mỗi mâm cơm ngày tết đều mang câu chuyện riêng của từng gia đình. Chúng tôi mong góp một phần nhỏ để câu chuyện ấy thêm ấm áp và trọn vẹn hơn”, ông Nguyễn Ngọc Thắng nói.

Saigon Co.op bố trí xe giường nằm cho các tuyến đường dài, đồng thời mở thêm tuyến mới phục vụ người lao động ở địa phương xa

Để hành trình an toàn, thuận tiện, chương trình bố trí xe giường nằm cho các tuyến đường dài, đồng thời mở thêm tuyến mới phục vụ người lao động ở địa phương xa. Trên suốt chặng đường, các đơn vị đồng hành phối hợp chuẩn bị điểm dừng chân, nước uống, suất ăn chu đáo, giúp bà con yên tâm trở về quê đón tết.

Chương trình năm nay có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp như Unilever Việt Nam, Mondelez International, Suntory PepsiCo, MaxKleen, Wilmar Marketing CLV, Dutch Lady Việt Nam, Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa, Nestlé, Masan Group… Sự chung tay của các đối tác đã giúp chương trình mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chăm sóc hành khách và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Các đại biểu khởi động chương trình “Chuyến xe hạnh phúc” hỗ trợ người lao động xa quê trở về đón tết

Được biết, sau bốn mùa triển khai, “Chuyến xe hạnh phúc” đã hỗ trợ gần 3.200 người lao động xa quê trở về đón tết. Năm đầu tiên chương trình phục vụ 500 hành khách; ba năm tiếp theo, mỗi năm hỗ trợ 900 người. Từ một hoạt động thiện nguyện theo mùa, chương trình dần trở thành hoạt động thường niên giàu tính nhân văn mỗi dịp xuân về. Khép lại buổi lễ khởi hành, ông Nguyễn Ngọc Thắng gửi gắm: “Chúng tôi mong mỗi chuyến xe không chỉ đưa bà con về quê, mà còn mang theo niềm tin rằng cộng đồng luôn đồng hành cùng người lao động. Chúc bà con một năm mới mạnh khỏe, an khang, gia đình sum vầy, để mỗi mùa xuân trở về đều là một hành trình hạnh phúc”.

Khi những chuyến xe rời bến, phía sau là những cái vẫy tay bịn rịn, phía trước là hành trình trở về. Và ở đó, Tết bắt đầu từ những cuộc đoàn viên giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

ÁI VÂN