Mừng Ngày Hợp tác xã: Saigon Co.op giảm giá đến 50% hàng Việt toàn hệ thống

Hàng hóa tại các điểm bán của Saigon Co.op đa dạng và giảm giá mạnh. Ảnh: Minh Xuân

Chương trình tổ chức từ nay đến 22-4-2026, với hàng loạt ưu đãi dành cho sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và nhóm hàng thiết yếu.

Theo đại diện Saigon Co.op, nhiều sản phẩm đặc trưng của các địa phương được đẩy mạnh khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng, như bánh tráng Tây Ninh, trà lá sen Đồng Tháp, cá dứa 1 nắng Cần Giờ, yến đường phèn, nước ép tỏi đen, gạo lúa tôm, trà atiso… Đồng thời, khách hàng thành viên được áp dụng chính sách ưu đãi nhân 3 điểm thưởng khi mua sắm, qua đó gia tăng lợi ích và khuyến khích tiêu dùng hàng Việt.

Nhiều sản phẩm thiết yếu giảm giá mạnh tại hệ thống các điểm bán của Saigon Co.op. Ảnh: Minh Xuân

Bên cạnh đó, nhóm nông sản đạt chuẩn VietGAP, sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm” cũng được ưu tiên giảm giá, với nhiều mặt hàng giảm đến 25% như cá ba sa, cá trê, cá lóc, cà rốt; một số sản phẩm được bán đồng giá 9.900 đồng như bầu, bí đao, cải thìa; đậu bắp áp dụng chương trình mua 2 tặng 1. Các chính sách này vừa góp phần kích cầu, vừa định hướng người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng.

Đáng chú ý, trong giai đoạn cao điểm từ ngày 10 đến 12-4, Saigon Co.op triển khai chương trình “Mừng Ngày Hợp tác xã Việt Nam – Chào đón Co.opmart tuổi 30 – Mua càng nhiều, ưu đãi càng lớn”, với chính sách hoàn điểm cho khách hàng thành viên. Theo đó, với hóa đơn từ 400.000 đồng, khách hàng được hoàn 100 điểm thưởng ở lần mua đầu tiên và 150 điểm ở lần mua tiếp theo, tổng mức hoàn tối đa lên đến 250 điểm thưởng, tương đương khoảng 50.000 đồng.

Trên nền tảng Co.op Online, từ ngày 9 đến 14-4, khách hàng mua sắm với hóa đơn từ 500.000 đồng được giảm 30.000 đồng khi áp dụng mã HTX30; hóa đơn từ 600.000 đồng được giảm 40.000 đồng với mã HTX40, góp phần mở rộng kênh mua sắm và tăng tiện ích cho người tiêu dùng.

Không chỉ tập trung vào hàng hợp tác xã và OCOP, Saigon Co.op còn triển khai giảm giá đến 50% cho hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu, tập trung vào các mặt hàng có tần suất mua sắm cao như nước giặt – xả, chất tẩy rửa, sữa tắm, dầu gội và nhóm thực phẩm tươi sống gồm thịt gia súc, gia cầm, trứng, rau củ quả. Các mặt hàng được luân phiên ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình nhằm giúp người tiêu dùng chủ động cân đối chi tiêu.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, trong bối cảnh thị trường tiêu dùng còn nhiều biến động, việc duy trì nguồn cung ổn định và triển khai khuyến mãi quy mô lớn không chỉ nhằm hỗ trợ sức mua mà còn góp phần “giữ nhịp” thị trường, hạn chế áp lực chi tiêu đối với người dân.

Song song đó, hệ thống bán lẻ này cũng ưu tiên diện tích trưng bày cho sản phẩm hợp tác xã và OCOP tại các điểm bán, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động dùng thử, giới thiệu sản phẩm và khuyến mãi trực tiếp nhằm gia tăng trải nghiệm mua sắm. Qua đó, không chỉ kích cầu tiêu dùng, chương trình còn góp phần mở rộng đầu ra cho hàng Việt, đặc biệt là sản phẩm của khu vực kinh tế hợp tác.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh chi phí đầu vào của ngành thực phẩm vẫn duy trì ở mức cao, việc hệ thống phân phối chủ động tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và đẩy mạnh tiêu thụ hàng nội địa sẽ giúp giảm áp lực trung gian, ổn định cung cầu và nâng cao giá trị sản phẩm. Đây cũng là hướng đi quan trọng để củng cố vị thế của kinh tế hợp tác trong hệ thống bán lẻ hiện đại.

Với quy mô triển khai trên toàn hệ thống và sự tham gia của hàng trăm nhà cung cấp, chương trình “Mừng Ngày Hợp tác xã – Tôn vinh chất lượng Việt” không chỉ mang ý nghĩa kích cầu ngắn hạn mà còn góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất – phân phối, tạo nền tảng cho hàng Việt phát triển bền vững trong dài hạn.

MINH XUÂN