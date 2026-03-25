“Những người thừa kế Siberia” đến TPHCM

Tối 25-3, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, Dàn hợp xướng Dân gian Nga Omsk đã mang đến chương trình nghệ thuật đặc sắc “Những người thừa kế Siberia”, trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam.

Dàn hợp xướng Dân gian Nga Omsk mang đến chương trình nghệ thuật đặc sắc “Những người thừa kế Siberia”

Sự kiện do Bộ VH-TT-DL phối hợp với Bộ Văn hóa Liên bang Nga, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức dự chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến dự chương trình có Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Trần Nhất Hoàng; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy; cùng đại diện lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại TPHCM, đại diện Bộ Văn hóa Liên bang Nga.

Chương trình mở đầu bằng những lời dẫn giàu chất sử thi, sân khấu tái hiện một Siberia rộng lớn, hùng vĩ, nơi được xem là biểu tượng cho sức mạnh, chiều sâu văn hóa và tinh thần của nước Nga.

Chuỗi tiết mục được dàn dựng đa dạng, hợp xướng nam mở màn với “Khúc Ca Lò Rèn”, kết hợp phần trình diễn mềm mại của hợp xướng nữ như: “Những cô gái đan ren”, “Bên dòng sông chảy xiết”. Xen kẽ là các tiết mục múa dân gian, ballet và độc tấu, tạo nên bức tranh nghệ thuật sinh động, giàu màu sắc văn hóa Nga.

Tiết mục hợp xướng nam mở màn chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tiết mục hợp xướng nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình cũng tôn vinh các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của Nga, từ lễ hội Kupala đến những làn điệu dân ca, điệu nhảy đặc trưng của vùng Omsk. Các yếu tố âm nhạc, vũ đạo và lời dẫn được kết nối chặt chẽ, góp phần truyền tải thông điệp về sự kế thừa và gìn giữ di sản.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, tại sảnh nhà hát diễn ra triển lãm “Di sản văn hóa Nga”, giới thiệu gần 30 tác phẩm nhiếp ảnh về các di sản văn hóa, thiên nhiên của Liên bang Nga được UNESCO ghi danh.

DŨNG PHƯƠNG - HỒNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

