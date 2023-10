Những ổ mây lớn đang vào miền Trung, mưa như trút nước

Theo các chuyên gia khí tượng, từ đêm qua đến sáng nay (30-10), tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và nhiều nơi ở miền Trung đã có mưa rất lớn, kéo dài nhiều đợt.

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ sáng nay đến đêm mai 31-10, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 80-200mm, có nơi trên 270mm.

Trong đó, từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình, lượng mưa phổ biến ở mức 80-170mm, có nơi trên 250mm. Còn từ Quảng Trị đến Bình Định lượng mưa tăng mạnh với mức 100-200mm, có nơi trên 280mm.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, người dân ở các thành phố và khu dân cư ven biển từ Hà Tĩnh đến Quy Nhơn cần chủ động điều tiết sản xuất, đi lại, sinh hoạt để giảm thiệt hại khi những ổ mây lớn đang di chuyển vào Trung bộ. Trong những giờ tới sẽ có những cơn mưa như trút nước, xuất hiện từng đợt khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, tái diễn nhiều lần trong ngày, có thể kéo dài đến ngày 2-11.

Ngoài ra, hiện nay, tại Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo, trong ngày và đêm nay, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 1,5-2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng cao từ 2-3,5m.

Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Ngày và đêm 31 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-4m.