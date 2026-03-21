Nở rộ tập bắn cung: Gam màu mới cho phong trào thể thao cơ sở

Không chỉ gắn với hình ảnh thi đấu chuyên nghiệp hay hoạt động mang tính trình diễn, bắn cung giờ đây đã trở thành môn thể thao yêu thích của nhiều người dân TPHCM, như cách rèn luyện sự kiên trì và tập trung cho bản thân.

Tại phường Phú Thuận, Câu lạc bộ (CLB) bắn cung Win Archery trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu thích bộ môn này. CLB không chỉ tạo ra sân chơi thể thao lành mạnh cho cộng đồng mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt năng khiếu.

Mỗi buổi tập, hình ảnh những cung thủ đứng thẳng người, tập trung cao độ, kéo dây và thả tên trong không gian thoáng đãng đã trở nên quen thuộc, mang đến một gam màu sôi động cho đời sống thể thao cơ sở.

Người chơi tập luyện bắn cung tại CLB Win Archery

Chị Nguyễn Vân Anh (ngụ phường Tân Thuận) chia sẻ, ban đầu chị chỉ đến thử cho biết nhưng nhanh chóng bị cuốn hút.

“Không cần vận động mạnh như nhiều môn thể thao khác, bắn cung mang đến sức hút rất riêng. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa thể lực, kỹ thuật và tinh thần. Mỗi lần mũi tên trúng hồng tâm, tôi có cảm giác như vừa vượt qua chính mình, giải tỏa được nhiều áp lực sau một ngày học tập”, chị Vân Anh thổ lộ.

Còn với anh Hồ Hoài An (ngụ phường Phú Thuận), bắn cung là cách giải tỏa stress hiệu quả, chi phí lại vừa phải. “Chỉ vài chục ngàn đồng cho một giờ tập, nhưng đổi lại là sự tập trung cao độ, đôi mắt tinh hơn, cánh tay dẻo dai hơn và đầu óc thoải mái hơn rất nhiều”, anh An nói.

Huấn luyện viên Phạm Võ Trung Nguyên cho biết, CLB Win Archery mở cửa từ 9 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, tạo điều kiện để người dân linh hoạt thời gian tập luyện.

“Nơi tập được đầu tư cơ sở vật chất ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các cự ly luyện tập và thi đấu. Không gian mở thoáng đãng giúp người tập tận hưởng gió trời tự nhiên, vừa bắn cung vừa hít thở không khí thoải mái, thư giãn”, anh Nguyên chia sẻ.

Không chỉ ở phường Phú Thuận, phong trào bắn cung còn phát triển ở nhiều địa bàn khác. CLB bắn cung Hoa Lư, nằm trong khuôn viên Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư (phường Sài Gòn), dù mới hoạt động hơn một tháng nhưng đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân tham gia.

Không gian hiện đại, trang thiết bị an toàn và đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nơi đây được xem là điểm đến chất lượng cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác kéo dây, ngắm chuẩn và thả tên trúng hồng tâm. Đến với CLB, người chơi được cung cấp đầy đủ cung, tên, đồ bảo hộ và hướng dẫn kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao.

Để bắn tên đạt độ chính xác cao, người chơi sẽ được hướng dẫn từ tư thế đứng, cách cầm cung, ngắm bắn qua thước sao cho chuẩn. Thông thường, một người chơi mất khoảng 2 giờ/buổi để cơ thể và kỹ thuật dần thích nghi.

Anh Nguyễn Tùng Giang (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết, tình cờ biết đến CLB bắn cung trong lúc chạy bộ tại Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư.

“Tập rồi mới thấy bắn cung dạy mình sự quan sát, kiên nhẫn và không vội vàng. Những điều đó rất hữu ích trong công việc và cuộc sống hàng ngày”, anh Tùng Giang tâm sự.

Với nhiều người, bắn cung không chỉ là một môn thể thao giải trí mà còn là hành trình rèn luyện bản lĩnh và tinh thần giữa nhịp sống đô thị hối hả. Sự lan tỏa của môn thể thao này đã góp phần tạo nên một sức sống mới cho phong trào thể thao cơ sở tại TPHCM.

NGUYỄN ANH