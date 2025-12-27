Tối 27-12, tại Công viên Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM), lễ hội ẩm thực với chủ đề “Khơi sóng bình minh - Hương vị biển xanh” đã chính thức khai mạc.

Lễ hội do Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM phối hợp với Công ty TNHH Nam Phương Event tổ chức, với sự tham gia của 85 gian hàng, hàng trăm món ăn đặc sắc đến từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tham gia lễ hội ẩm thực "Khơi sóng bình minh - Hương vị biển xanh". Ảnh: QUANG VŨ

Sự kiện diễn ra trong 9 ngày (từ 27-12-2025 đến 4-1-2026) dự kiến sẽ thu hút 30.000-60.000 người dân, du khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm và thưởng thức các món ăn ngon. Từ đó, tạo nên một chuỗi sự kiện văn hóa - ẩm thực - du lịch hoành tráng, ấn tượng cho khu vực phía Đông TPHCM dịp Tết Dương lịch 2026.

Du khách lựa chọn các món ăn tại lễ hội ẩm thực. Ảnh: QUANG VŨ

Đặc biệt, tại lễ hội lần này có chương trình quảng diễn ẩm thực với các đầu bếp nổi tiếng như: Nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Thị Thu Tâm quảng diễn món miến xào sốt cua; nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Đức Hoàng quảng diễn lẩu gà sâm dây Ngọc Linh; nghệ nhân bánh dân gian Đặng Thị Mai Loan quảng diễn món bánh lồng đèn; nghệ nhân ẩm thực Võ Thanh Vương quảng diễn món cừu Ninh Thuận quay; Chef Trương Kiến Toàn quảng diễn món phở áp chảo hải sản. Và phần trình diễn ẩm thực chè bưởi Vĩnh Long; phở sắn, gỏi bưởi hải sản; bánh phồng Sơn Đốc; bánh tét Ba Giang… đến từ các đầu bếp nổi tiếng khác.

Các món bánh dân gian được nhiều người ưa thích. Ảnh: QUANG VŨ

Trong khuôn khổ của lễ hội còn có các hoạt động vui chơi, giải trí, chụp hình, biểu diễn âm nhạc hàng đêm…

Thông tin tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết, ngày nay ẩm thực không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống đơn thuần của du khách mà đã trở thành mục đích của các chuyến du lịch. Do đó, ẩm thực là sự kết nối không thể thiếu trong sản phẩm du lịch của địa phương.

Lễ hội ẩm thực “Khơi sóng bình minh - Hương vị biển xanh” là một trong số các hoạt động văn hóa - nghệ thuật - thể thao tổ chức tại Công viên Bãi Sau chào đón năm mới 2026. Trong chuỗi các sự kiện này còn có các hoạt động khác như: giải chạy bộ “Khơi sóng bình minh”, trình diễn yoga, chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa...

QUANG VŨ