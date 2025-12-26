Phường Bến Thành (TPHCM): Lan tỏa những mô hình thi đua từ thực tiễn

Từ “Trường học số” đến cải cách thủ tục tại chỗ và các giải pháp bảo đảm an ninh cơ sở…, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả của phường Bến Thành đã tạo ra những chuyển biến thực chất, tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội.

Đó là những dấu ấn nổi bật được nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, phong trào thi đua yêu nước năm 2025, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 do UBND phường Bến Thành tổ chức vào sáng 26-12.

Các mô hình thi đua yêu nước tiêu biểu trên địa bàn phường Bến Thành được vinh danh tại hội nghị

Điểm nhấn tại hội nghị là tham luận về những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn. Điển hình như mô hình “Trường học số” tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học. Mô hình không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ giúp nâng cao chất lượng dạy và học mà còn thay đổi phương thức tương tác giữa nhà trường và phụ huynh, giúp việc học tập của trẻ trở nên sinh động và hiệu quả hơn.

Đồng chí Mai Thị Hồng Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026

Cùng với đó, mô hình tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đã tạo bước đột phá trong cải cách hành chính. Thay vì những thủ tục rườm rà, sự chủ động trong việc hướng dẫn và số hóa hồ sơ đã rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

Ở cấp cơ sở, Khu phố 13 cũng là một điển hình sáng trong việc khơi dậy sức dân, đưa phong trào thi đua vào từng ngõ ngách, từ giữ gìn vệ sinh môi trường đến hỗ trợ an sinh xã hội.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị

Cùng với những mô hình hay, cách làm hiệu quả, thực tiễn trên, trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND phường, phường Bến Thành đã đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, trật tự đô thị được tăng cường, quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp từng bước được nâng cao.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ năm 2025 đã được nhận Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND TPHCM và giấy khen của UBND phường

Năm 2026, phường Bến Thành tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm của TPHCM: “Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển thành phố”.

MẠNH THẮNG