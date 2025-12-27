Xã Long Hải đặt mục tiêu thu ngân sách vượt 15% trong năm 2026

Du lịch là một thế mạnh kinh tế của xã Long Hải

Năm 2026, xã Long Hải đặt ra 30 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Một số chỉ tiêu đáng chú ý như: tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 115% so với dự toán được giao; thu nhập bình quân đầu người năm tăng 3% so với năm 2025; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%.

Bên cạnh đó, chỉ số cải cách hành chính của xã phấn đấu tăng so với năm 2025 và xếp hạng từ 50 trở lên trong tổng số 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM. Xã cũng đặt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2026, bảo đảm chất lượng theo quy định.

Khách du lịch về xã Long Hải tắm biển, nghỉ dưỡng

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Long Hải đã công bố quyết định giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã, gồm 7 dự án với tổng vốn 700 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hải Ngô Thanh Phúc yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, trường học và ban ấp nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; khẩn trương cụ thể hóa các chỉ tiêu được giao thành kế hoạch hành động với phương châm “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ”.

Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải gắn với tăng cường kỷ cương hành chính, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong điều hành, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo.

Dịp này, Đảng ủy, UBND xã Long Hải đã khen thưởng 1 chi bộ và 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. UBND xã khen thưởng 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tháng cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

THÀNH HUY