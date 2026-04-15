Nông nghiệp đô thị - Tương lai nông nghiệp trong lòng TPHCM

Chiều 15-4, tại phường Tân Mỹ (TPHCM), Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức hội thảo “Nông nghiệp đô thị - Tương lai nông nghiệp trong lòng thành phố”.

Hội thảo nhằm cập nhật xu hướng phát triển nông nghiệp đô thị, đặc biệt là các mô hình nông nghiệp công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu; đồng thời kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI, IoT, tự động hóa, kinh tế tuần hoàn.

Người dân phường Phú Nhuận (TPHCM) trồng rau xanh trên sân thượng

Phát biểu tại hội thảo, bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc ITPC, cho biết TPHCM có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp đô thị tiên tiến, nhưng việc nhân rộng mô hình vẫn còn hạn chế, nhất là ở khâu kết nối nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường.

Theo ông Phạm Cao Khải, Trưởng Phòng Khoa học và Đào tạo, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM, đơn vị đã triển khai hơn 550 đề tài nghiên cứu, với tỷ lệ ứng dụng thực tế đạt 70%; hoàn thiện hơn 160 quy trình kỹ thuật, ứng dụng hơn 580 mô hình công nghệ cao và chuyển giao 66 quy trình cốt lõi cho các địa phương.

TS Võ Đình Long, giảng viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, cho biết nhiều nước trong khu vực đã phát triển hiệu quả nông nghiệp đô thị. Tại Singapore, dù chỉ còn khoảng 1% đất nông nghiệp, các trang trại công nghệ cao vẫn đáp ứng 14% nhu cầu rau ăn lá và 26% nhu cầu trứng. Tại Malaysia, số cộng đồng tham gia nông nghiệp đô thị dự kiến tăng từ 11.000 năm 2021 lên 20.000 vào năm 2030.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc Hợp tác xã Tam Nông Việt Nam, giới thiệu các mô hình phù hợp với không gian hẹp đô thị như thủy canh nằm ngang, thủy canh trụ đứng, địa canh, giúp tối ưu diện tích và tạo hệ sinh thái sản xuất an toàn.

Thông qua hội thảo, ITPC kỳ vọng góp phần định hướng phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng sinh thái, tuần hoàn và bền vững.

ĐỨC TRUNG